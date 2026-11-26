

لم تعد الموازنة العامة في الأردن مجرد أداة لتقدير الإيرادات والنفقات، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

ومع مشروع موازنة عام 2027، الذي تقدر نفقاته بنحو 13.735 مليار دينار، بعجز يبلغ 2.026 مليار دينار بعد المنح، تتجدد التساؤلات حول قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات المالية المزمنة، والحد من تصاعد الدين العام الذي تجاوز 47 مليار دينار بنهاية عام 2025، وفق البيانات الرسمية.

المديونية.. عبء يتجاوز تمويل العجز

تكشف السنوات الماضية عن استمرار ارتفاع الدين العام نتيجة تراكم العجوزات والاحتياجات التمويلية، في وقت أصبحت فيه خدمة الدين تستحوذ على جزء متزايد من الموارد العامة.

وتظهر موازنة 2027 أن فوائد الدين وحدها تبلغ نحو 2.360 مليار دينار، فيما تصل احتياجات التمويل الإجمالية إلى نحو 8.741 مليار دينار، يذهب الجزء الأكبر منها لتغطية استحقاقات القروض والسندات والتزامات تمويلية أخرى.

وهذا يعني أن المالية العامة لم تعد تواجه تحدي تمويل العجز السنوي فقط، بل أصبحت مطالبة بإدارة مديونية متراكمة تفرض أعباء متزايدة على الموازنات اللاحقة.

اختلال الإنفاق وضعف المساحة التنموية

تبلغ النفقات الجارية نحو 12.025 مليار دينار، مقابل 1.710 مليار دينار للنفقات الرأسمالية، ما يعني أن الإنفاق الجاري يستحوذ على نحو 87.6% من إجمالي الموازنة.

ويحد هذا التوزيع من قدرة الحكومة على توجيه موارد أكبر نحو المشاريع التنموية والاستثمارية، خصوصاً في ظل ارتفاع كلف الرواتب والتقاعد وفوائد الدين.

كما تبرز إشكالية أخرى تتمثل في الاعتماد الكبير على الضرائب المرتبطة بالاستهلاك، التي تشكل نحو 68% من الإيرادات الضريبية المقدرة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية وتأثيرها على القدرة الشرائية للطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.

النمو الاقتصادي.. الحل المستدام للمديونية

تستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 3.1% خلال عام 2027، إلا أن التحدي لا يكمن في تحقيق معدلات النمو فقط، بل في قدرة هذا النمو على خلق فرص العمل وتحسين الدخول وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

فاستدامة المالية العامة لا تتحقق من خلال زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق وحدهما، وإنما تحتاج إلى اقتصاد أكثر إنتاجية، تقوده الصناعة التحويلية والزراعة الحديثة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تعزيز الصادرات والاستثمار.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية المشاريع الاستراتيجية، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكك الحديد، وتطوير حقل غاز الريشة، لما يمكن أن توفره من فرص استثمارية، وتخفيض لكلف الإنتاج والطاقة والنقل، وتعزيز للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

ما المطلوب لتصحيح المسار؟

يتطلب الخروج من دائرة العجز والمديونية حزمة إصلاحات متكاملة، تبدأ بإدارة أكثر كفاءة للدين العام، وتنويع مصادر التمويل، والتوسع في القروض الميسرة طويلة الأجل، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي من خلال مكافحة التهرب وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

كما يتطلب الأمر ضبط النفقات التشغيلية، وربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات الأداء والنتائج، وتسريع تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على خلق فرص العمل.

ولا يقل إصلاح قطاعي المياه والكهرباء أهمية، من خلال تقليل الفاقد وتحسين كفاءة الشبكات وتخفيض الكلف التشغيلية، بما يحد من الأعباء المالية على الدولة والاقتصاد.

الموازنة ليست أرقاماً.. بل نتائج

إن التحدي الحقيقي أمام موازنة 2027 لا يتمثل فقط في إدارة عجز يتجاوز ملياري دينار، أو التعامل مع مديونية متصاعدة، بل في قدرة السياسات المالية والاقتصادية على تحويل الإنفاق العام إلى استثمار منتج وفرص عمل ونمو ينعكس على حياة المواطنين.

فخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هدف مهم، لكنه لا يكفي ما لم يترافق مع توسع حقيقي في الإنتاج والاستثمار والتشغيل.

وفي نهاية المطاف، لا يُقاس نجاح الموازنة بمدى الالتزام بأرقامها فقط، بل بقدرتها على تقليل الحاجة إلى الاقتراض مستقبلاً، وبناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يحقق الاستقرار المالي دون أن يكون ذلك على حساب التنمية والمستوى المعيشي للمواطنين.

فالموازنة الناجحة ليست التي تدير المديونية بكفاءة فحسب، بل التي تضع الاقتصاد على طريق الاستغناء التدريجي عن الاقتراض.