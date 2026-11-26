خبرني - قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، الخميس، إن الوزارة تدرس إغلاق عدد من المهن أمام العمالة غير الأردنية، بهدف توفير فرص عمل للأردنيين.
وأضاف الزيود في تصريحات لقناة المملكة، أن الوزارة تدرس القطاعات والمهن الموجودة فيها بشكل تدريجي، لتحديد المهن التي تتناسب مع إمكانيات الأردنيين ورغباتهم، وتوفر لهم دخلا يتيح حياة كريمة.
وفيما يتعلق بمهنة حلاقة الرجال، أشار الزيود إلى أن الوزارة عقدت اجتماعا مع نقابة أصحاب صالونات الحلاقة لبحث إغلاق المهنة لصالح الأردنيين، موضحا أن الوزارة تدرس إمكانية تقنين الحاجة إلى العمالة غير الأردنية في هذه المهنة بالحد الأدنى.
ولفت إلى أن بيانات النقابة تشير إلى وجود نحو 17 ألف صالون حلاقة للرجال في المملكة، مبينا أن المهنة توفر دخلا جيدا وفرصا لتوفير حياة كريمة للشباب، كما يمكن للراغبين بإنشاء صالونات حلاقة الاستفادة من تمويل صندوق التنمية والتشغيل.
وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا بيانات مؤسسة التدريب المهني بشأن أعداد المتدربين في مهنة الحلاقة بمختلف المحافظات.
وبين الزيود أن الوزارة تدرس إغلاق أيضا أمام العمالة غير الأردنية مهنة عامل مضخة في محطات المحروقات، مشيرا إلى أن أردنيات يعملن في هذه المهنة حاليا، وأن الوزارة تبحث إغلاقها تماما لصالح الأردنيين، لما توفره من دخل وفرص شمول بالضمان الاجتماعي.