خبرني - في تدخل طبي دقيق يعكس كفاءة الكوادر الطبية في الخدمات الطبية الملكية، نجح فريق جراحة الأطفال في مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال في استخراج إبرة معدنية حادة بطول 3 سم من المجرى التنفسي لطفلة تبلغ من العمر 20 شهراً، بعد معاناتها من التهابات رئوية متكررة على مدار شهرين.

وضم الفريق الطبي الدكتور محمد المليفي، جراح الأطفال، إلى جانب الدكتور محمد الدعجة، وعدد من أطباء جراحة الأطفال والتخصصات الطبية المساندة.

وكانت الإبرة قد استقرت بوضعية عرضية معقدة في القصبة الهوائية الرئيسية اليسرى والرغامى، ما جعل استخراجها بالطرق التقليدية محفوفاً بمخاطر كبيرة، أبرزها احتمال تمزق جدار المجرى التنفسي.

وتمكن الفريق من استخراج الإبرة باستخدام تقنية الثني والطي داخل منظار القصبات الهوائية الصلب (Needle Bending Technique)، وهي تقنية دقيقة تتطلب مهارة جراحية عالية وتحكماً يدوياً وقوة محسوبة، مع الحفاظ على سلامة المجرى التنفسي.

ونجح التدخل دون الحاجة إلى جراحة مفتوحة أو حدوث أي مضاعفات، وغادرت الطفلة المستشفى في اليوم التالي وهي بصحة جيدة.

وشارك في هذا الإنجاز الدكتور عنان قبها من قسم التخدير، الذي أسهم في تحديد موضع الإبرة باستخدام المنظار المرن، وأطباء الأمراض الصدرية للأطفال، وعلى رأسهم الدكتور زياد الخلايلة، إلى جانب الكوادر التمريضية والفنية وطاقم غرف العمليات.

ويجسد هذا الإنجاز أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الاختصاصات الطبية، ويعكس كفاءة كوادر الخدمات الطبية الملكية في التعامل مع الحالات الطبية الدقيقة.