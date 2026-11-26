خبرني - غادر الفنان العراقي ماجد المهندس المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وإجرائه قسطرة قلبية ناجحة، وسط ترقب لعودته إلى نشاطه الفني.

وأكد الشاعر فائق حسن، مدير أعمال ماجد المهندس، أن الفنان غادر المستشفى بعد استقرار وضعه الصحي، مشيراً إلى أنه يواصل متابعة حالته مع الفريق الطبي للتأكد من اكتمال تعافيه.

وكان المهندس قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه في مختلف أنحاء العالم العربي.

وسبق أن أعلنت شركة روتانا نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع تعليق ارتباطاته الفنية لحين الاطمئنان على حالته. وكشف مدير أعماله في وقت سابق عن خضوعه لقسطرة قلبية تكللت بالنجاح، مؤكداً استقرار حالته الصحية.

وتسببت الأزمة الصحية في تأجيل حفلي ماجد المهندس اللذين كان من المقرر إقامتهما في بغداد يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، على أن يُعاد تنظيمهما خلال شهر ديسمبر المقبل، دون الإعلان حتى الآن عن الموعد النهائي للحفلين.

وينتظر جمهور الفنان العراقي تحديد موعد عودته إلى الحفلات والنشاط الغنائي، في ظل استمرار متابعته الطبية، وعدم صدور إعلان رسمي بشأن استئناف ارتباطاته الفنية حتى الآن.

وكان ماجد المهندس قد واصل نشاطه الغنائي قبل أزمته الصحية، من خلال طرح أغنية «تطول الشمس»، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، ليبتعد مؤقتاً عن الساحة الفنية بسبب ظروفه الصحية.