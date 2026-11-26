خبرني - وجه الفنان المصري أحمد العوضي نداءً إلى زملائه في الوسط الفني وكل القادرين ماديًا، للمشاركة في تقديم المساعدة لأسر المتوفين والمصابين في حادث دائري الوراق بمصر.

وكتب أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «بناشد كل إخواتي وكل زمايلي الفنانين وكل من هو مقتدر ماديًا إن كلنا إيد واحدة نساهم ونساعد، لعل وعسى إننا نقدر نعوض أسر المتوفين والمصابين من الحادث الأليم، رحم الله الشهداء وألهم ذويهم الصبر والسلوان».

وكانت منطقة الوراق بمحافظة الجيزة شهدت، مساء أمس الأربعاء، حادث تصادم واشتعال النيران في ناقلة مواد بترولية، ما أدى إلى امتداد الحريق إلى عدد من المركبات الموجودة في المكان، وأسفر عن تفحم 27 مركبة.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته، وتحديد المسؤول عن وقوعه.

الرئيس السيسي يتابع تداعيات الحادث

من جانبه، تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تداعيات حادث الوراق، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، وداعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، الجهات المعنية بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة مخلفات الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت أن الحصيلة النهائية للحادث بلغت 26 مصابًا، بالإضافة إلى 31 حالة وفاة، مشيرة إلى توجه 39 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور اندلاع الحريق.