خبرني - اتهم حاكم ولاية بنسلفانيا الأميركية، الديمقراطي جوش شابيرو، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقيادة إسرائيل نحو مسار خطير ومظلم وعزلة دولية، واصفاً إياه بأنه «قائد فاشل».

وقال شابيرو، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، هي الأولى له بشأن السياسة الخارجية، إن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب لم يتخذا خطوات كافية للضغط على نتنياهو وتقييد تحركاته خلال الحرب على قطاع غزة.

وأكد شابيرو أن إسرائيل تمتلك الحق في الدفاع عن نفسها عقب هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنه اعتبر أن الطريقة التي أدارت بها ردها العسكري ألحقت أضراراً بإسرائيل والولايات المتحدة ومكانتهما في المنطقة.

وشدد على ضرورة أن تكون الأسلحة الدفاعية التي تحصل عليها إسرائيل، شأنها شأن بقية حلفاء واشنطن، مصحوبة بتوجيهات واضحة بشأن كيفية استخدامها وتوقيت ذلك، منتقداً بايدن وترامب لعدم توظيف النفوذ الأميركي بصورة فعالة لضمان استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القيم الأميركية.

وتأتي تصريحات شابيرو في ظل تصاعد الخلافات داخل الحزب الديمقراطي بشأن العلاقات مع إسرائيل، إذ أيد أكثر من 100 عضو ديمقراطي في الكونغرس، خلال تموز/يوليو الماضي، تعديلاً يهدف إلى وقف التمويل العسكري الأميركي لإسرائيل، قبل أن يُرفض في نهاية المطاف.

ويؤيد شابيرو منذ سنوات حل الدولتين، ويرفض المواقف التي تنكر حق إسرائيل في الوجود، في محاولة للموازنة بين التيار الرئيسي في الحزب الديمقراطي والجناح التقدمي.

وفي سياق آخر، هاجم شابيرو السياسة الخارجية لإدارة ترامب، داعياً إلى إنهاء الحرب على إيران وإقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث، كما انتقد تعامل الإدارة الأميركية مع روسيا، ودعا إلى زيادة الدعم لأوكرانيا وتشديد القيود على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمال خوض شابيرو سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2028.