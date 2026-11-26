خبرني - أصدر اللاعب الأردني مصعب اللحام بيانا بعد قرار لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الأردني لكرة القدم بفسخ عقده مع نادي الرمثا.

وقال اللحام إن 25 عاماً من الانتماء لا تختصرها ورقة، ولا ينهيها قرار، مؤكدا أن الرمثا لم يكن مجرد نادٍ يمثله، بل كان جزءاً من هويته وذاكرته وحياته.

وتاليا بيان اللحام، والذي نشره على صفحته في موقع الفيسبوك:

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد صدور قرار لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الأردني لكرة القدم بفسخ عقدي مع نادي الرمثا، أتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد الأردني لكرة القدم ولجنة أوضاع اللاعبين على قرارهم.

خمسة وعشرون عاماً من عمري ومسيرتي ارتبطت بهذا الكيان الكبير، من عام 2001 وحتى عام 2026، لم يكن خلالها نادي الرمثا مجرد نادٍ أمثله، بل كان جزءاً من هويتي وذاكرتي وحياتي.

إلى جماهير الرمثا العظيمة، أنتم أصحاب الفضل بعد الله في كل ما حملته هذه المسيرة من قيمة ومعنى. شكراً لكل من ساندني، ولكل من هتف باسمي، ولكل من وقف إلى جانبي في لحظات الفرح والتعب. محبتكم ستبقى وساماً أعتز به طوال حياتي.

قد تنتهي العقود، وتتغير المواقع، لكن الانتماء الحقيقي لا تحكمه العقود ولا تنهيه القرارات.

أغادر هذه المرحلة بكل فخر واعتزاز، محتفظاً بمحبة هذا النادي وجماهيره، ومتمنياً للرمثا دوام النجاح والعودة دائماً إلى منصات التتويج.

25 عاماً من الانتماء لا تختصرها ورقة، ولا ينهيها قرار