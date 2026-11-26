خبرني - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعرضه لهجوم إلكتروني أسفر عن وصول غير مصرح به إلى مجموعة محدودة من المعلومات الشخصية والتجارية، مشيرا إلى تعاونه مع السلطات المعنية للتحقيق في الواقعة.

وذكر الاتحاد، في بيان صحفي، أن الهجوم أدى إلى الوصول إلى معلومات محفوظة لديه، مدينا الاستحواذ غير القانوني عليها ونشرها، ولا سيما البيانات الشخصية، ومحذرا من العواقب التي قد تترتب على انتهاك خصوصية الأشخاص المعنيين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الاختراق لم يشمل وثائق متعلقة بمقترح "فيفا فوروارد إنتربرايز" (FIFA Forward Enterprise)، المثير للجدل، والذي لم ينجح رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو في تمريره لبيع حصة من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الاختراق لم ينتج عن خلل في أنظمة فيفا أو تقنياته، بل تمكن القراصنة من الوصول إلى الوثائق عبر انتحال صفة موظفين واستغلال هذه الصفة.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "هاندسوم بوي هاكينغ كلوب" (Handsome Boy Hacking Club) مسؤوليتها عن الهجوم، بعدما نشرت الأسبوع الماضي صورا من ملفات تابعة للاتحاد الدولي.

وتزعم المجموعة أنها تمكنت من الوصول إلى 12 غيغابايتا من البيانات، فيما تشير التحليلات إلى أن هذه الكمية تقل عن 0.1% من إجمالي البيانات التي يحتفظ بها فيفا، وأن الهجوم استهدف المؤسسة وليس أفرادا بعينهم.