خبرني - أعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية استئناف رحلاتها المباشرة بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 3 كانون الأول 2026، بعد تعليقها إثر حادثة محاولة مساعد للربان السيطرة على طائرة في أواخر أيلول الماضي.

وقال متحدث باسم الشركة الخميس، إن استئناف الرحلات يأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، موضحا أنها ستربط مطار دبي الدولي بمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

وكانت الشركة قد علقت رحلاتها إلى تل أبيب عقب الحادثة التي شهدت محاولة مساعد للربان السيطرة على الطائرة وتنفيذ هجوم يستهدف مطار بن غوريون.