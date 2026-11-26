خبرني - أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، بشن السعودية سلسلة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، في ظل تواصل التصعيد بين المقاتلين المدعومين من إيران والمملكة.

ونقلت وكالة فرانس برس، الخميس، وجود دخان في المنطقة المحيطة بمطار صنعاء في شمال العاصمة التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين "سلسلة غارات لطيران العدو السعودي على العاصمة صنعاء".

وأضافت "العدو السعودي يستهدف بثلاث غارات معملاً ومخازن بطاطس … بمديرية بني الحارث" في شمال صنعاء.

دخان أسود كثيف عند موقع مصفاة رأس تنورة

أظهرت لقطات أقمار اصطناعية من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة بلانيت لابس لموقع مصفاة رأس تنورة النفطية السعودية سحباً كبيرة من الدخان الأسود الكثيف تمتد على مساحة تقارب 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل تقريباً مساحة مدينة شيكاغو.

وأكد مصدر مطلع وقوع الهجوم، وفق رويترز.

ولم تردّ المملكة ولا شركة أرامكو السعودية للنفط حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

وسبق أن تعرضت مصفاة رأس تنورة، التي تبلغ طاقتها التكريرية 550 ألف برميل يومياً، للاستهداف خلال الصراع مع الحوثيين، وكذلك خلال حرب إيران.

وتشكل المصفاة أيضاً جزءاً من مجمع يقع على ساحل الخليج بالمملكة، كان يمثل الميناء الرئيسي لتصدير النفط الخام السعودي، حتى نشبت الحرب وزادت أهمية ميناء ينبع على الساحل الغربي والذي يصل إليه النفط عبر خط أنابيب شرق-غرب.

وأعلنت الجماعة اليمنية، الأربعاء، أنها شنت هجوماً على مصفاة رأس تنورة النفطية السعودية، وهي الأكبر في المملكة وتقع قرب واحدة من كبرى محطات تصدير النفط الخام في العالم.

وذكر يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة أن الهجوم على المصفاة أسفر عن اندلاع حرائق.

وتسيطر الجماعة المتحالفة مع إيران على أغلب مناطق غرب اليمن ومنها العاصمة صنعاء، وتشن هجمات على مطارات وبنية تحتية للنفط في السعودية ومبانٍ تضم مقرات لشركات منذ تجدد الحرب الأهلية اليمنية في يوليو/تموز.

وباتت الجماعة على بعد حوالى 60 كيلومتراً فقط من مدينة عدن في جنوب البلاد التي اتخذت منها الحكومة مقراً مؤقتاً بعد سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014.

وتسببت هجمات من قبل في تعطل مؤقت لبعض عمليات أرامكو وفي إلغاء معظم الرحلات الدولية للرياض. واضطرت السعودية أيضاً لتأجيل أو إلغاء فعاليات دولية كبرى في مجالي الرياضة والاستثمار.

في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعماً للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن فجر الخميس اعتراض صاروخين أطلقتهما الجماعة نحو منطقة الرياض، عقب دوي انفجار قوي سمع في العاصمة السعودية قرابة منتصف الليل.

كما أعلن التحالف ليل الأربعاء/الخميس اعتراض "طائرة مسيّرة بمحيط ميناء جدة الإسلامي" أطلقتها الجماعة لافتاً إلى أن "لا إصابات بين المدنيين جرّاء سقوط شظايا اعتراض المسيّرة".

وأشار أيضاً إلى اعتراض طائرتين مسيّرتين في المنطقة الشرقية، وصاروخ كروز أطلقته الجماعة في اتجاه المنطقة الغربية.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن استهداف ميناءَي جدة (غرب) وجازان (جنوب) السعوديَّين ردّاً على قصف الحديدة الواقعة في غرب اليمن.

وكان المتحدث باسم التحالف تركي المالكي أفاد فجر الأربعاء بشن هجوم على ميناء الحديدة، قائلاً "استهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة"، وذلك عقب توجيه التحالف تحذيراً إلى المدنيين لإخلاء المنطقة.

كما أفادت قناة "المسيرة" بعد ظهر الأربعاء بشن السعودية ضربات جديدة على ميناء الحديدة، الذي يشكّل نقطة دخول رئيسية للبضائع إلى الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة.

وغالبا ما تتهم الجماعة، السعودية، بتنفيذ غارات جوية على مناطق سيطرتها في اليمن، إلا أن السعودية لا تقرّ بكل هذه الغارات. غير أن التحالف الذي تقوده أعلن بوضوح الجمعة عن عملية نوعية "لتحييد مصادر التهديد المستخدمة لاستهداف المدنيين في اليمن والمملكة".

وأعلن الجمعة أيضاً استهداف صنعاء وميناء الحديدة، مشيراً إلى أن "القدرات التشغيلية" المستهدفة في الميناء "أسهمت بعمليات تهريب ونقل أسلحة وصواريخ باليستية".