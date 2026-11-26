خبرني - تواجه شركة «سبيس إكس» التابعة للملياردير إيلون ماسك جبهة قانونية جديدة في الولايات المتحدة، بعدما رفعت ولايتا أوريغون وفرجينيا دعاوى قضائية ضد الشركة، على خلفية اتهامات تتعلق بإخفاق أدوات الذكاء الاصطناعي «غروك» في منع إنشاء صور ومقاطع جنسية مزيفة لأشخاص حقيقيين، بينهم أطفال، من دون موافقتهم.

وتشكل الدعويان أول تحرك قضائي من ولايات أمريكية ضد الشركة في هذه القضية، في تصعيد يضع ضوابط السلامة التي تحكم أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لماسك أمام اختبار قانوني، ويثير تساؤلات أوسع بشأن مسؤولية الشركات المطورة عن المحتوى الذي تنتجه أنظمتها، أو تتيح للمستخدمين إنشاءه.

وقال المدعيان العامان في الولايتين، إن «سبيس إكس» لم تضع ضمانات كافية تحول دون استخدام «غروك»، المدمج مع منصة «إكس»، في إنتاج صور ومقاطع مصطنعة ذات طابع جنسي، استناداً إلى صور حقيقية لأطفال ونساء وأشخاص لم يمنحوا موافقتهم على استخدامها بهذه الطريقة.

واستندت الشكاوى إلى أبحاث أجرتها جهات معنية بمراقبة المحتوى الرقمي، من بينها مؤسسة مراقبة الإنترنت، ومركز مكافحة الكراهية الرقمية، أشارت إلى استخدام الأداة في إنتاج وتداول مواد جنسية مفبركة، بما في ذلك محتوى يُشتبه في أنه يصور استغلالاً جنسياً للأطفال.

ولا تقتصر القضية، وفقاً للمدعين، على الأضرار التي تلحق بالأشخاص الذين تظهر صورهم في هذه المواد، بل تمتد إلى تداعيات أوسع، تتعلق بالخصوصية والموافقة وسلامة المستخدمين. كما أثارت الشكاوى مخاوف بشأن إتاحة المنصة للمراهقين ابتداءً من سن 13 عاماً.

واتهمت الولايتان الشركة بتقديم معلومات مضللة بشأن مستوى الأمان في تطبيقي «غروك» و«إكس»، معتبرتين أن ذلك قد يشكل انتهاكاً لقوانين حماية المستهلك والممارسات التجارية في الولايتين.

وطالبت أوريغون وفرجينيا المحاكم بإصدار أوامر تلزم الشركة بتعزيز الضوابط، إلى جانب فرض غرامات مدنية، واسترداد مكاسب غير مشروعة، وتغطية التكاليف القانونية. كما طلبت فرجينيا تعويض المستهلكين عن الأضرار المزعومة.

في المقابل، قالت «سبيس إكس» إنها تتخذ إجراءات ضد الحسابات التي تحاول تجاوز أنظمة الحماية، وإنشاء هذا النوع من المحتوى، بما يشمل إبلاغ جهات إنفاذ القانون، مؤكدة أنها ستواصل التعاون مع السلطات لملاحقة المخالفين. وشددت الشركة على أن إنشاء هذه المواد جريمة خطيرة، ينبغي أن يعاقب مرتكبوها وفق القانون.

وتأتي الدعاوى الجديدة في وقت تواجه فيه الشركة تحقيقات ومراجعات تنظيمية في عدد من الدول، بينها بريطانيا وإسبانيا وإيرلندا وفرنسا، إضافة إلى ولاية كاليفورنيا، بشأن استخدام «غروك» في إنشاء صور جنسية غير رضائية.

وتعيد القضية إلى الواجهة خلافاً قانونياً متنامياً حول حدود مسؤولية منصات الذكاء الاصطناعي عن مخرجاتها، لا سيما عندما تسمح أدواتها بإنتاج محتوى ينتهك حقوق الآخرين. وبينما تتمسك شركات التكنولوجيا بأن المستخدم هو من يحدد طبيعة المخرجات عبر أوامره، تسعى الجهات التنظيمية والقضائية إلى تحديد مدى كفاية هذا الدفاع في مواجهة الأضرار التي يمكن توقعها ومنعها عبر تصميم الأنظمة وضوابط استخدامها.