خبرني - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مبادرة مالية لمساندة أسر ضحايا حادث الحريق الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في الجيزة بمصر، وأسفر عن وفاة 31 شخصا.

وكتب آل الشيخ في منشور على "فيسبوك" الخميس: "أتمنى قبول مبلغ 30 مليون جنيه مصري يقدم للحكومة تصرف لمساندة أسر شهداء حادث الوراق رحمهم الله".

وختم منشوره بالدعاء قائلا: "حفظ الله المملكة ومصر وكل بلاد العرب أجمعين".

وكان الحادث قد وقع مساء الأربعاء، بعد اشتعال سيارة محملة بمواد بترولية على الطريق الدائري، وامتداد النيران إلى سيارات مجاورة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضحايا إلى 31 حالة وفاة و21 إصابة، مع هروع 39 سيارة إسعاف لموقع الحادث لإجراء عمليات الإنقاذ.

وأظهرت المعاينة الأولية، بحسب مصدر أمني، أن سائق السيارة فقد السيطرة على المركبة على الطريق الدائري، ما تسبب في اصطدامها بحاجز خرساني وانفجار الخزان المحمل بالمواد البترولية. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.

وعلى الصعيد الرسمي، وجه رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، وفق المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، فيما تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تداعياته ووجه بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا.