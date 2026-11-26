خبرني - واصل الأردن تعزيز مكانته على خارطة التنافسية الرقمية العالمية، محققا تقدما جديدا في تصنيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بعد أن تقدم إلى المرتبة 40 عالميا من بين 70 اقتصادا شملها التصنيف، محسنا ترتيبه ثلاث مراتب مقارنة بعام 2025، ومسجلا 76.77 نقطة من أصل 100.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الخميس، يواصل الأردن بذلك مسار التقدم الذي حققه خلال السنوات الماضية، بإجمالي 16 مرتبة منذ عام 2022، ويحافظ على موقعه في المرتبة السادسة عربيا.

وبرز الأردن في نتائج التصنيف بتحقيق مراكز عالمية متقدمة في عدد من المؤشرات، إذ حل ضمن أفضل خمسة اقتصادات عالميا في 11 معيارا، من بينها المرتبة الأولى عالميا في معياري الاستثمار في الاتصالات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري، والمرتبة الثانية عالميا في مهارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميا في عدد من المعايير المرتبطة بالأطر التنظيمية والحوافز الاستثمارية وتبني الشركات لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسجل الأردن قفزة لافتة في محور الكفاءة، متقدما 16 مرتبة ليصل إلى المركز 27 عالميا، مدعوما بتحسن كبير في مؤشر تبني الذكاء الاصطناعي، الذي تقدم فيه من المرتبة 66 إلى المرتبة 22 عالميا، فيما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي من المرتبة 40 إلى المرتبة 22 عالميا، في تقدم يعكس تطور قدراتها في توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز جاهزيتها للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وامتد التحسن ليشمل عددا من المحاور الرئيسية للتصنيف، حيث تقدم الأردن ست مراتب في محور تنمية القوى العاملة ليصل إلى المركز 36 عالميا، وثلاث مراتب في محور التكنولوجيا والبنية التحتية ليحل في المركز 31، ومرتبتين في محور القيم ليصل إلى المركز 44، إلى جانب تقدمه ست مراتب في مؤشر مرونة الأعمال ليبلغ المركز 23 عالميا.

وعززت هذه النتائج الموقع التنافسي للأردن على المستوى الدولي، إذ جاء متقدما على عدد من الاقتصادات العالمية، من بينها الهند واليونان والبرازيل وتركيا، بما يعكس تحسن موقع المملكة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي وقدرتها على المنافسة في المشهد التكنولوجي العالمي.

ويأتي هذا التقدم في ظل الجهود الوطنية المتواصلة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تنفيذ الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي للأعوام 2023–2027، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات والمهارات التكنولوجية، وتحفيز الاستثمار في التقنيات الحديثة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الأردن مركزا إقليميا للتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي.

ويعد تصنيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي العالمي لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، أحد التصنيفات الدولية التي تقيس تنافسية الاقتصادات ومدى جاهزيتها لتبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في دعم النمو الاقتصادي، ويستند إلى 88 معيارا موزعة على خمسة محاور رئيسية تشمل الحوكمة، والتكنولوجيا والبنية التحتية، والكفاءة، وتنمية القوى العاملة، والقيم.