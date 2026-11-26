خبرني - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، وفاة المصابين من الجنسية الإيطالية، جراء استهداف أحد المواقع الحيوية في البلاد، مؤكدا أن الوزارة تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين، متمنية الشفاء العاجل لبقية المصابين.

وقال العطوان في بيان صحفي الخميس، إن استهداف الموقع أدى إلى سقوط شظايا أصابت 4 أشخاص، هم مواطن كويتي وشخصان من الجنسية الإيطالية وآخر من الجنسية الباكستانية، ونقلوا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف أن القوات المسلحة رصدت، عددا من الطائرات المسيّرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتعاملت معها.