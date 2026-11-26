خبرني - حذفت آبل تطبيق "Talkie" للمحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من متجرها الإلكتروني، بعد اتهامه بإرسال رسائل ذات محتوى جنسي ومسيء إلى مستخدمين من الأطفال والقاصرين.

وكشفت تحقيقات أجرتها شبكة "ABC News" ومكتب الصحافة الاستقصائية أن الشخصيات الافتراضية في التطبيق أرسلت محتوى جنسيا صريحا ورسائل مسيئة إلى أطفال.

ويتيح التطبيق، الذي طورته شركة "MiniMax" ومقرها شنغهاي، للمستخدمين التفاعل مع مجموعة واسعة من الشخصيات الرقمية عبر محادثات تحاكي التواصل البشري، وغالبا ما تتضمن مضامين عاطفية ورومانسية.

ثغرات في التحقق من أعمار المستخدمين

رغم تصنيف التطبيق للفئة العمرية فوق 18 عاما على متجري آبل و"غوغل بلاي"، فإنه يعتمد على تحديد المستخدمين لأعمارهم بأنفسهم، دون إجراءات تحقق فعالة، وهو ما أثار انتقادات ناشطين في مجال حماية الأطفال، بسبب سهولة وصول القاصرين إلى محتوى غير ملائم.

ويحظى التطبيق بانتشار واسع في الولايات المتحدة والمكسيك والفلبين، كما يوفر خدماته بلغات متعددة.

ووفقا لبيانات شركة التحليلات الصينية "Unique"، سجل "Talkie" نحو 11 مليون مستخدم نشط شهريا عبر تطبيقه وموقعه الإلكتروني حتى أكتوبر 2026.

مخاوف متزايدة من تطبيقات الرفقة الافتراضية

تختلف تطبيقات الرفقة الافتراضية عن أدوات الذكاء الاصطناعي التقليدية، مثل "ChatGPT" و"Gemini"، إذ لا تقتصر على تقديم المعلومات والمساعدة في إنجاز المهام، بل تسعى إلى بناء تفاعل عاطفي مستمر مع المستخدمين من خلال شخصيات رقمية وحوارات وسيناريوهات قصصية غامرة.

وتواجه هذه التطبيقات تدقيقا دوليا متزايدا بسبب المخاطر المحتملة على الأطفال والمراهقين. ففي وقت سابق من العام الجاري، تعرض روبوت المحادثة "Grok"، التابع لإيلون ماسك، لانتقادات بعد استخدامه في إنشاء صور ذات طابع جنسي لنساء وأطفال، فيما تواجه شركة "Character.AI" دعاوى قضائية تتعلق بتفاعلات غير ملائمة مع قاصرين.

وفي يوليو الماضي، شددت السلطات الصينية الرقابة على منصات الرفقة الافتراضية، وحظرت العلاقات الافتراضية الحميمة للقاصرين، مطالبة الشركات بتعزيز إجراءات الحماية من مخاطر الإدمان والاعتماد النفسي. واستجابة لهذه التوجيهات، عطلت شركتا "ByteDance" و"Alibaba" بعض ميزات التفاعل المخصص والأدوات التي تحاكي الشخصيات البشرية في تطبيقاتهما، وهي إجراءات أثارت استياء بعض المستخدمين الصينيين الذين طوروا ارتباطا عاطفيا بشخصياتهم الافتراضية.