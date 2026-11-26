خبرني - أكدت مديرة صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، أن نحو 250 ألف أسرة، تضم قرابة مليون و200 ألف فرد، تستفيد من برامج المساعدات الاجتماعية الشهرية المتكررة التي يقدمها الصندوق، موزعة على ثلاثة برامج رئيسية هي الدعم النقدي الموحد، والمعونات المالية، وبرنامج دعم الحالات الخاصة.

وأوضحت الشنيكات خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع موازنة دائرة الإحصاءات العامة لعام 2027، أن برنامج دعم الحالات الخاصة أُطلق في نيسان الماضي، ويستهدف أسر كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة.

وبيّنت أن برنامج الدعم النقدي الموحد يستند إلى معادلة استهداف تتضمن 57 مؤشرا تقيس خصائص الأسرة وملكياتها ومصادر دخلها ومدى استقرارها، بهدف تصنيف الأسر وفق شدة الفقر، وذلك من خلال الربط الشهري مع السجل الوطني الموحد الذي يضم أكثر من 40 مؤسسة حكومية.

وفيما يتعلق بقوائم الانتظار، أشارت الشنيكات إلى أنها متغيرة باستمرار ولا تتجاوز ألفي أسرة، مؤكدة أن باب التسجيل مفتوح طوال العام، إلا أن تقديم الطلب لا يعني الاستحقاق الفوري للمساعدة، إذ تخضع الطلبات لزيارات ميدانية تثبت استحقاق نحو ثلث الأسر التي تشملها الزيارات.

وأضافت أن زيادة المخصصات خلال العامين الماضيين، وتوسيع قاعدة الشمول بواقع 15 ألف أسرة سنويا، أسهما في تقليص قوائم الانتظار والتعامل معها على أساس شهري.

وفي ملف التمكين الاقتصادي والتدريب، قالت الشنيكات إن الصندوق أطلق هذا العام سياسة للتمكين الاقتصادي وحدّث تعليماتها، بهدف توفير حوافز تشجع المنتفعين على الالتحاق بالتدريب والعمل، أبرزها عدم احتساب الدخل المتأتي من الوظائف لمدة عام، ومن المشاريع الصغيرة لمدة عامين، لطمأنة المنتفعين إلى عدم تأثر مخصصاتهم جراء انخراطهم في الأنشطة الاقتصادية.

ولفتت إلى أن عدد المتدربين من أبناء المنتفعين بلغ 2023 شخصا خلال العام الحالي، متجاوزا المستهدف البالغ 1500، فيما أنهى نحو 5023 منتفعا عاما كاملا في العمل عبر البرنامج الوطني للتشغيل منذ إطلاقه في تموز 2022.

وأشارت إلى أن هذه الجهود أسهمت في تخريج 2778 أسرة من برامج المساعدات، إلى جانب تشغيل 800 شخص في الفروع الإنتاجية، بعد رفع نسبة المستهدفين من منتفعي المعونة في البرنامج الوطني للتشغيل من 7% إلى 15%، وتخصيص 5% لقروض الفروع الإنتاجية.

وحول متابعة الشكاوى والتظلمات، أوضحت الشنيكات أن الصندوق يوفر نظاما إلكترونيا للتظلم يتيح للمواطنين متابعة معاملاتهم والاعتراض على أي بند يتعلق بطلباتهم، إلى جانب مركز اتصال يضم 14 موظفا، تستقبل فيه المكالمات نحو 2000 اتصال يوميا خلال ذروة صرف المساعدات بعد الخامس والعشرين من كل شهر.

وأضافت أن الصندوق يتيح كذلك المراجعة المكتبية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات التي تحتاج إلى متابعة مباشرة.