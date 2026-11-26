خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس، الخميس، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن يان فريديه والوفد المرافق.

وبحث الجانبان بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج الإغاثة، وتبادل الخبرات في مجال القانون الدولي الإنساني.

وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من النزاعات والكوارث، مشيداً بالتعاون المستمر بين الطرفين في مختلف المجالات الإنسانية.

من جانبه، أعرب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في دعم الأنشطة الإنسانية، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.