خبرني - أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، رصد عدد من الطائرات المسيّرة داخل المجال الجوي للبلاد، مؤكدة التعامل معها، بالتزامن مع استهداف إيراني لموقع حيوي أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، إن الهجوم أدى إلى سقوط شظايا وإصابة أربعة أشخاص، من بينهم مواطن كويتي ومواطنان إيطاليان ومواطن باكستاني، مشيرا إلى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف أن الاستهداف تسبب كذلك في أضرار مادية، فيما تواصل القوات المسلحة التعامل مع التهديدات وفق الإجراءات المتخذة لحماية أمن البلاد.

وشدد العطوان على أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، وتتمتع بالجاهزية والاستعداد الدائمين، مؤكداً اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، بعد أن سبق للدفاعات الجوية الكويتية أن أعلنت تصديها لهجمات بطائرات مسيرة خلال الأسبوع الماضي، مع تأكيد أن أصوات الانفجارات التي شعر بها السكان كانت ناتجة عن عمليات الاعتراض.