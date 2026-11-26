خبرني - افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، الخميس، المقر الجديد لنادي الضباط المتقاعدين العسكريين في حي الرونق في العاصمة عمان، الذي جاء تنفيذه بتوجيهات ملكية سامية، ضمن المبادرات الملكية.

ويأتي المشروع في إطار الاهتمام الملكي المتواصل بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، والحرص على توفير البيئة الملائمة لهم لمواصلة دورهم الفاعل في خدمة الوطن والمجتمع، وتعزيز التواصل فيما بينهم، تقديرا لمسيرة عطائهم وتضحياتهم في ميادين الشرف والواجب.

وأزاح العيسوي الستار عن جدارية افتتاح النادي، بحضور مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، ورئيس النادي اللواء الركن المتقاعد الدكتور أنور العياصرة وأعضاء ومرتادي النادي من الضباط المتقاعدين.

وجال العيسوي في مرافق النادي، واطلع على التجهيز ات وأعمال الصيانة والتأثيث التي شملها المبنى.

وكانت التوجيهات الملكية السامية قد صدرت بالموافقة على شراء مبنى ليكون مقرا دائما لنادي الضباط المتقاعدين العسكريين في العاصمة، بدلا من المقر المستأجر، حيث تم شراء المبنى وصيانته واستكمال تأثيثه.

ويجسد افتتاح النادي جانبا من نهج الرعاية الهاشمية الراسخ للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء ، الذين يحظون باهتمام وتقدير جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفاء لعطائهم وتضحياتهم وإسهاماتهم في حماية أمن الوطن واستقراره وصون مقدراته.

كما يتيح المقر الجديد للنادي فضاء للتواصل الاجتماعي وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز مشاركة المتقاعدين العسكريين في الأنشطة المجتمعية، بما ينسجم مع مكانتهم الوطنية ودورهم المتواصل في خدمة الأردن ومؤسساته.

وفي كلمته خلال افتتاح النادي، وصف مدير المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الرقاد، اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بأنه نهج هاشمي راسخ، يعكس تقدير جلالته لخدمتهم وتضحياتهم في صفوف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وأعرب عن اعتزاز المتقاعدين بما يحظون به من رعاية مستمرة من جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأوضح الرقاد أن النادي، الذي حمل اسم المنطقة التي يقع فيها، جاء بمكرمة ملكية وبتمويل من الديوان الملكي الهاشمي، ليكون ملتقى لرفاق السلاح بعد سنوات الخدمة، يجددون فيه صلاتهم ويتبادلون ما اكتسبوه من خبرات.

ولفت الرقاد إلى الدور الاجتماعي والثقافي لأندية المتقاعدين العسكريين في تعزيز التآخي بين منتسبيها وإتاحة المجال أمامهم لمواصلة خدمة مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن المتقاعد العسكري يحمل معه إلى الحياة المدنية قيم الانتماء والانضباط والعطاء التي رافقته طوال خدمته.

واستذكر الرقاد تضحيات شهداء الوطن، مؤكدا أن الأردن يستمد قوته في مواجهة التحديات من قيادته الهاشمية، ومنعة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية، ووحدة شعبه والتفافه حول قيادته الهاشمية الحكيمة.

من جهته أكد رئيس النادي اللواء الركن المتقاعد العياصرة المكرمة الملكية بتوفير مقر دائم للنادي بأنها تجسيد لاهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني برفاق السلاح، وتقدير جلالته لما قدموه خلال خدمتهم في صفوف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

واستعرض العياصرة مسيرة النادي منذ تأسيسه عام 1974 ليكون بيتا جامعا للضباط المتقاعدين، مبينا أنه تنقل بين عدة مقار على مدى خمسة عقود، حتى لبت المكرمة الملكية تطلع أعضائه إلى مقر خاص ودائم في منطقة الرونق، يلتقون فيه ويحافظون على روابط الأخوة والوفاء التي جمعتهم خلال سنوات الخدمة.

وشدد العياصرة على أن رسالة المتقاعد العسكري تستمر بعد انتهاء خدمته، إذ يبقى وفيا للأردن وقيادته الهاشمية، معتزا بسنوات خدمته وعطائه، مجددا باسم رفاق السلاح الولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني والاعتزاز بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

وحضر الافتتاح مدير مكتب المكتب العسكري الخاص العميد رعد العمايرة وعدد من أعضاء النادي ورواده، وممثلون عن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.

ويشكل المتقاعدون العسكريون، بما يمتلكونه من خبرات متراكمة وتجارب ثرية وقيم راسخة في الانتماء والانضباط والمسؤولية، رصيدا وطنيا مهما ورديفا للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، فيما يمتد عطاؤهم إلى مختلف ميادين الحياة العامة، بما يسهم في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ قيم المواطنة الصالحة والانتماء الوطني لدى الأجيال.