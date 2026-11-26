خبرني - أعلنت الحكومة المصرية تلقي تبرعات بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه من ثلاثة من كبار رجال الأعمال، لدعم أسر ضحايا ومصابي حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء تلقى مبادرات للتدخل السريع من ممثلي مجتمع الأعمال، تضمنت تبرع كل من هشام طلعت مصطفى، والمهندس أحمد عز، وياسين منصور، بمبلغ 10 ملايين جنيه لكل منهم.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن شكره وتقديره لرجال الأعمال الثلاثة على مبادرتهم، ووجه وزارة التضامن الاجتماعي بتولي مسؤولية إيصال التبرعات وتوزيعها على مستحقيها من أسر الضحايا والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان الحصيلة النهائية لحادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أسفل محور روض الفرج بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن وفاة 31 مواطنًا وإصابة 26 آخرين، بعد اشتعال النيران في عدد من السيارات.