خبرني - أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي التزام الحكومة الاتحادية بضبط الحدود الدولية للعراق وإدارة الثروة النفطية، وفق قرارات المحكمة الاتحادية.

وقال مكتبه الإعلامي في بيان إن الزيدي استقبل، اليوم الخميس، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى العراق، وجرى خلال اللقاء استعراض واقع العلاقات بين العراق ودول الاتحاد وآفاق تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن بحث عدد من الملفات المتعلقة بأحداث المنطقة وتطورات الأوضاع في العراق.

وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على بناء هوية اقتصادية جديدة للعراق ترتكز على ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وأنها شرعت باتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجه الدولة، مشددا على أنه لا تراجع عن مسار مكافحة الفساد، وعلى عدم وجود أي سلاح خارج إطار الدستور والقانون، إلى جانب اتخاذ إجراءات مشددة لمنع تهريب النفط في جميع أنحاء العراق وحماية الحقوق الدستورية لجميع العراقيين.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع إقليم كردستان العراق، أكد الزيدي أن الأكراد يشكلون جزءا أصيلا من الشعب العراقي، وأن الحكومة الاتحادية حريصة على ضمان حقوقهم وتأمين متطلبات حياتهم بالقدر ذاته الذي تحرص فيه على حقوق جميع أبناء المحافظات العراقية.

وأوضح أن قرارات المحكمة الاتحادية أكدت مسؤولية الحكومة الاتحادية عن ضبط الحدود الدولية للعراق من خلال القوات الأمنية الاتحادية والجيش العراقي، فضلاً عن إدارة الثروة النفطية من قبل السلطات الاتحادية وفقاً لما نص عليه الدستور.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن هدف الحكومة بناء دولة مواطنة قوية تقوم على سيادة القانون والمؤسسات وتوازن علاقاتها الخارجية وتكافؤ الحقوق والواجبات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين في كل أنحاء البلد.

من جانبهم، أعرب سفراء دول الاتحاد الأوروبي العاملين في العراق عن دعمهم لجهود الحكومة وإجراءاتها في مكافحة الفساد وملاحقة عمليات التهريب، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات.