خبرني - أبدى نجم نادي أياكس أمستردام الدولي المغربي سفيان أمرابط أسفه إزاء القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية "كاس" والقاضي بتثبيت تتويج السنغال بلقب كأس إفريقيا 2025 على حساب المغرب.

وفي تصريحات إعلامية سبقت مواجهة فريقه أمام تون السويسري المقررة مساء اليوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي، وصف أمرابط ما رافق ملف النهائي القاري بـ"الأمر الغريب وغير المألوف في كرة القدم"، مشيرا إلى أن القضية استغرقت وقتا طويلا وشهدت سلسلة من القرارات المتعاقبة التي حالت دون احتفال اللاعبين باللقب مع الجماهير كما كانوا يتمنون عقب قرار التتويج السابق.

وأعرب لاعب الوسط المغربي عن انزعاجه من انعكاسات هذا الجدل الممتد لقرابة عام على سمعة الكرة الإفريقية، مؤكدا أن مثل هذه الأزمات تلقي بظلالها السلبية على نسخة ناجحة تنظيميا (نظمت البطولة في المغرب)، وتبرز حاجة الكرة في القارة السمراء إلى مزيد من الاستقرار والوضوح الإداري.

واختتم أمرابط حديثه بالتأكيد على أن القرار بات واقعا لا يمكن تغييره، ما يفرض على المنتخب المغربي تجاوز الماضي والتطلع نحو المستقبل لتحقيق إنجازات جديدة فوق أرضية الميدان.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" قد قبلت الثلاثاء الماضي، استئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي كان قد اعتبر السنغال منسحبة ومنح اللقب للمغرب، لتقرر المحكمة إلغاء ذلك القرار واعتماد نتيجة المباراة النهائية بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد.