خبرني - كشفت منصة "كاراكتر إيه آي" الأمريكية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عن طرح منصتها للبيع في مزاد علني إلى جانب بيانات المستخدمين، وذلك في إطار إجراءات إفلاس تخضع لها الشركة.

وتتيح المنصة لمستخدميها إنشاء شخصيات افتراضية والتحدث معها، حيث تؤدي هذه الشخصيات أدوارا كالأصدقاء أو الشركاء العاطفيين أو حتى المعالجين النفسيين.

وتشمل عملية البيع المرتقبة المحادثات الشخصية وبيانات الحسابات وعناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بأكثر من 21 مليون حساب، كل عاشر منها مسجل باسم قاصر. وأفادت تقارير بأن البيانات لن تطرح بصيغة مجهولة الهوية، بل سترفق بكامل البيانات الشخصية للمستخدمين.

وأعرب 42 مدعيا عاما في الولايات المتحدة عن معارضتهم بيع هذه البيانات. ويطرح ذلك تساؤلات حول الجهات التي قد ترغب في اقتناء هذه المحادثات والدوافع التي تقف وراء ذلك، وما إذا كان بإمكان المستخدمين حماية بياناتهم.

ويرى يفغيني تساريف، المدير الإداري لمجموعة "آر تي إم" والخبير في أمن المعلومات وقانون تكنولوجيا المعلومات، أن المشتري المحتمل سيكون على الأرجح شركة مماثلة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تسعى للحصول على بيانات إضافية بتكلفة منخفضة. وأضاف أن الوقت والتكلفة اللازمين لتقييم هذه القاعدة البياناتية وتحليلها يجعلانها محدودة الفائدة لغالبية الأطراف.

وفي رد على سؤال حول جدوى حذف المستخدم لحسابه وسجل محادثاته لمنع نقل بياناته إلى المالك الجديد، أوضح تساريف أن الأمر يتطلب مراجعة اتفاقية المستخدم، إذ قد تتضمن بندا يسمح بالاحتفاظ بالبيانات حتى بعد طلب حذفها، وهو ما يعني على الأرجح أن الحذف لن يحمي المستخدم.

أما عن إمكانية تحديد هوية الشخص من محتوى محادثاته مع الذكاء الاصطناعي حتى في حال عدم معرفة اسمه ورقم هاتفه، فأكد تساريف أن ذلك ممكن نظريا، ويعتمد على حجم البيانات المتاحة وما يذكره الشخص من إشارات إلى أقاربه وأصدقائه ومعارفه، مشيرا إلى أن بناء ملفات تعريفية عن الأفراد أمر ممكن فعلا.