خبرني - قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن صندوق الثروة السيادي السعودي يسعى لبيع حصة تصل إلى 25 بالمئة في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لدعم استثمارات البنية التحتية في النادي.

وذكر التقرير، ⁠نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر، أن صندوق الاستثمارات العامة كلف بنك "جيه.بي مورغان" بإدارة عملية بيع حصة أقلية في النادي.

وحسب التقرير، سيشتري المستثمرون أسهما جديدة يصدرها النادي بدلا من الأسهم الحالية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومساهمي الأقلية.

وكانت مجموعة ⁠استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة استحوذت على نيوكاسل يونايتد في عام 2021.

وحقق النادي الإنجليزي نجاحا في مواسمه ⁠القليلة الأولى تحت الملكية السعودية، بعدما تأهل مرتين إلى دوري أبطال أوروبا وتوج بكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة العام الماضي.