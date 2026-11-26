خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعرضه لهجوم إلكتروني إجرامي، تمكن خلاله قراصنة من الوصول بشكل غير مصرح به إلى مجموعة محدودة من الوثائق والمعلومات الشخصية والتجارية.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن الاختراق لم ينتج عن ثغرة تقنية في أنظمته، بل جاء نتيجة انتحال المهاجمين صفة موظفين واستغلال ذلك للوصول إلى المستندات.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية BBC، لم يشمل الاختراق الوثائق المتعلقة بمشروع "فيفا فوروارد إنتربرايز" المثير للجدل، المرتبط بخطة سابقة لرئيس الاتحاد جياني إنفانتينو لبيع حقوق بطولات كأس العالم.

وفي المقابل، أعلنت مجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم "هاندسوم بوي هاكينغ كلوب" مسؤوليتها عن الهجوم، مدعية أنها استولت على نحو 12 غيغابايت من البيانات، بعدما نشرت لقطات شاشة لوثائق تابعة للفيفا.

وأكد الاتحاد الدولي أنه يتعاون مع السلطات وأجهزة إنفاذ القانون للتحقيق في الواقعة، منددا بسرقة المعلومات ونشرها، خصوصاً البيانات الشخصية.