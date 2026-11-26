خبرني - أعلنت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، كانت في طريقها من القاهرة إلى مدينة مانشستر البريطانية، حالة طوارئ عامة أثناء تحليقها فوق الأجواء البريطانية.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، نقلًا عن بيانات تتبع الرحلات الجوية، أن الطائرة التي تحمل رقم الرحلة MSR781 أرسلت إشارة الطوارئ برمز 7700، نحو الساعة 15:19 بتوقيت موسكو، ثم هبطت في مطار مانشستر.

ويعد الرمز 7700 إشارة دولية يستخدمها الطيارون عبر جهاز الإرسال والاستقبال عند وقوع حالة طوارئ عامة على متن الطائرة، لكنه لا يعني بالضرورة وجود خطر وشيك بوقوع كارثة.

ووفقا للبيانات فقد هبطت الطائرة بفارق 12 دقيقة عن موعد هبوطها في المطار، وفقا للبيانات.