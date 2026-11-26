خبرني - تراجع المنتخب المغربي إلى المركز السابع عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، وذلك عقب تداعيات قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بشأن نهائي كأس إفريقيا 2025.

وقد وصل "أسود الأطلس" إلى المركز الخامس عالميا في التحديث السابق بتاريخ 18 نوفمبر برصيد 1809.37 نقطة، في إنجاز تاريخي غير مسبوق، قبل أن يفقدوا 18.02 نقطة في التصنيف الجديد إثر إعادة احتساب نتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا الذي أقيم في الرباط في 18 يناير الماضي، بعدما ألغت "كاس" قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي "كاف" الذي كان قد اعتبر السنغال خاسرة 0-3 ومنح اللقب للمغرب، وثبتت فوز السنغال بهدف دون رد.

وأدى خصم النقاط إلى صعود البرتغال للمركز الخامس (1801.28 نقطة) والبرازيل للسادس (1800.91 نقطة)، بينما حل المغرب سابعا أمام بلجيكا الثامنة (1790.37 نقطة).

وفي الصدارة العالمية، حافظت إسبانيا على القمة (2004.48 نقطة)، متقدمة على الأرجنتين الثانية (1966.13 نقطة)، وفرنسا الثالثة (1950.82 نقطة)، وإنجلترا الرابعة (1938.90 نقطة).

ورغم التراجع العالمي، بقي المنتخب المغربي في صدارة المنتخبات الإفريقية والعربية وضمن قائمة العشرة الأوائل عالميا.