خبرني - اجتمع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الخميس، مع مجموعة من أعضاء مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا ووزراء ومسؤولين مدنيين وعسكريين سابقين، للحديث حول أبرز المستجدات إقليميا ودوليا.

وأكد جلالته، خلال الاجتماع، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، منبها إلى التبعات الخطيرة لاستمرار الصراع الدائر على العالم بأسره.

وشدد جلالة الملك على أن المنطقة لن تنعم بالهدوء دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية دور المملكة المتحدة على المستوى الدولي، وأهمية مواصلة العمل المشترك على تطوير العلاقات الأردنية-البريطانية وتوسيع التعاون، بما يخدم الشعبين ويحقق استقرار المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني في لندن منار الدباس.