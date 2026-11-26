خبرني - التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في لندن، الخميس، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأكد جلالته، خلال اللقاء، حرص الأردن على إدامة التنسيق والتشاور مع المملكة المتحدة حيال مختلف التطورات الإقليمية، بما يدعم التوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية والقدس وغزة.

وتناول اللقاء الأوضاع في سوريا ولبنان، إذ أكد جلالته ضرورة دعم جهودهما في الحفاظ على أمنهما وسيادتهما.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الحرص على النهوض بالعلاقات الأردنية البريطانية والبناء على الشراكة بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني في لندن منار الدباس.