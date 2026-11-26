أعلن وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الخميس، عن وجود مشروع لتصنيع سيارات "شيري" في منطقة الزرقاء باستثمار يُقدّر بنحو 50 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى إقرار حوافز نوعية لدعم قطاع السيارات ضمن توجه الوزارة نحو جذب الصناعات النوعية وتوجيه الاستثمارات إلى المحافظات.

وأوضح أبو غزالة، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة العامة 2027، لموازنة وزارة الاستثمار، أن الوزارة أعادت تصنيف المناطق التنموية وفق الميزات النسبية لكل منطقة بدلا من التوسع العشوائي في المواقع، بحيث توجه صناعات مثل السيارات إلى مساراتها المناسبة في الزرقاء، مع وجود مستثمرين جاهزين للعمل هناك.

‎وبيّن أن المشروع المرتبط بسيارات "شيري" الصينية يشمل طرازين، وسينتقل تدريجيا من التجميع الجزئي (SKD) إلى التصنيع المتقدم (CKD) خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكداً أن الهدف في قطاع السيارات هو تطوير مراحل التصنيع والوصول إلى مستويات أعلى من الإنتاج المحلي.

‎ولفت أبو غزالة إلى أن الحكومة أقرت حوافز خاصة بالسيارات لتعزيز جاذبية هذا القطاع وتخفيف الكلف على المستثمرين، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول تطوير البنية التحتية والفرص الاقتصادية في مختلف المناطق، بما يشمل مناقشات لتطوير العقبة كميناء ذكي لخدمة الجنوب، وتهيئة أراضي المناطق التنموية بخيارات إيجار وتمليك وتقسيط تمتد حتى خمس سنوات مع إعفاء السنة الأولى.

‎وأشار خلال النقاش إلى مقارنات وتجارب دولية في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به، مثل تجربة "BYD" خارج الصين وتجارب دول أخرى في المنطقة، مؤكداً أن الوزارة تركز على بناء قاعدة صناعية واستثمارية مستدامة قائمة على دراسات الجدوى والميزات التنافسية للأردن.