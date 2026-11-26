خبرني – كرّمت كلية الأعمال في جامعة اليرموك شركة النقليات السياحية الأردنية (جت)، ممثلةً برئيسها التنفيذي الدكتور خالد ذيب اللحام، تقديراً لرعايتها ودعمها للمؤتمر الدولي الثاني للاتجاهات الحديثة في بيئة الأعمال (ICNTBE 2026)، الذي عُقد يومي 24 و25 تشرين الثاني 2026 في فندق موفنبيك عمّان.

وجاء التكريم تقديراً لدور الشركة في دعم البحث العلمي وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

من جانبه، أعرب الدكتور اللحام عن اعتزازه بالتكريم، مؤكداً أهمية مساندة المبادرات العلمية التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم التنمية الوطنية.

