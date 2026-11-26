خبرني - أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، الخميس، عمق علاقات بلاده مع الأردن.

وعقد الملك عبدﷲ الثاني، لقاء مع بيرنهام في لندن، بحضور الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

ولفت بيرنهام، خلال حديثه للإعلام قبيل لقاء ثنائي تبعه موسع بمقر الحكومة البريطانية إلى نمو حجم التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا بشكل ملحوظ، وإلى اهتمام بلاده بتعزيز الشراكات مع الأردن والدول الأوروبية في هذا المجال.

وأكد الملك ضرورة الارتقاء بالشراكات الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة، لا سيما في تنفيذ المشاريع الكبيرة وزيادة حجم التبادل التجاري.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى بريطانيا منار الدباس.