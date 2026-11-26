خبرني - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن مجدي الحراسيس، الخميس، رئيسة مكتب ارتباط حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأردن، نورا-إليز بيك، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون العسكري وتطوير مجالات الشراكة بين القوات المسلحة الأردنية وحلف الناتو.

وبحث الجانبان آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وسبل توسيع مجالات تبادل الخبرات والمعارف العسكرية، وتطوير التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز القدرات والإمكانات العسكرية، ويخدم المصالح المشتركة للطرفين.

كما تناول اللقاء أبرز التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.