خبرني - عقد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الخميس، لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام في لندن، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وأشار جلالته، خلال حديثه للإعلام قبيل لقاء ثنائي تبعه موسع بمقر الحكومة البريطانية، إلى عمق العلاقات التاريخية بين المملكتين، وأهمية مواصلة التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأكد جلالة الملك ضرورة الارتقاء بالشراكات الاقتصادية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة، لا سيما في تنفيذ المشاريع الكبيرة وزيادة حجم التبادل التجاري.

وثمن جلالته دعم الحكومة البريطانية لحل الدولتين، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، لافتا إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين بما يخص العديد من القضايا الإقليمية.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، إذ شدد جلالة الملك على مواصلة العمل مع بريطانيا على دعم جهود خفض التصعيد واستعادة الاستقرار في المنطقة.

ودعا جلالته إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية، التي تهدف لتوسيع الاستيطان وضم الأراضي، فضلا عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والأوضاع الإنسانية المتردية في غزة.

وبالحديث عن سورية ولبنان، لفت جلالة الملك إلى أهمية دعم جهودهما في تعزيز استقرارهما وأمنهما وسيادتهما على أراضيهما.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء البريطاني، في حديثه للإعلام، عمق علاقات بلاده مع الأردن، لافتا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين الأردن وبريطانيا بشكل ملحوظ، وإلى اهتمام بلاده بتعزيز الشراكات مع الأردن والدول الأوروبية في هذا المجال.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى بريطانيا منار الدباس.