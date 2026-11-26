خبرني - قال وزير الزراعة صائب خريسات ،الخميس، إن مهرجان الزيتون في دورته السادسة والعشرين يشهد إضافات جديدة هذا العام، أبرزها وضع رمز(QR) على كل عبوة زيت زيتون تباع داخل المهرجان، بما يتيح للمستهلك الاطلاع على محتويات العبوة وتصنيف الزيت.

وأضاف الوزير لقناة المملكة أن نحو 4 آلاف شخص يستفيدون من المهرجان، من المزارعين والمنتجين والأسر الريفية والجمعيات التعاونية والاتحادات المختلفة، مشيرا إلى أن المهرجان يشكل نافذة تسويقية لمنتجات الزيتون والزيت، ويتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم بجودة عالية وأسعار جيدة.

وأوضح أن الزوار أشادوا بجودة الزيت والمنتجات المعروضة، مؤكدا أن جميع عبوات زيت الزيتون التي تدخل المهرجان تخضع للفحص في مختبر متخصص، إلى جانب فحوصات التذوق الحسي، وفق معايير دولية، للتحقق من مطابقتها للمواصفات، وأن أي عبوة غير مطابقة لا يسمح بعرضها، بما يضمن جودة الزيت وثقة المستهلك بالمنتج الأردني.

وأشار إلى أن المهرجان يتيح فرصا لعقد شراكات وصفقات تسويقية مع مشترين محليين وخارجيين، وتعريف المستوردين والزوار بأنواع المنتجات الأردنية.

وبيّن أن المهرجان، لا يقتصر على تسويق زيت الزيتون ومنتجاته، بل يشكل أيضا مساحة اجتماعية تتيح للعائلات زيارة المهرجان والاطلاع على المنتجات الأردنية والأكلات التراثية والتقليدية والشعبية، والتعرف إلى التراث الأردني.

ولفت الوزير إلى تطور صناعة زيت الزيتون في الأردن، بما في ذلك تنوع العبوات وأساليب التعبئة والتصنيف، مشيرا إلى أن شركات متخصصة باتت توفر عبوات بمواصفات مختلفة لتلبية احتياجات فئات المستهلكين.

وأكد أن البيع في المهرجان يتم مباشرة بين المنتج والمستهلك دون وسطاء، موضحا أن وزارة الزراعة تتولى تنظيمه وتوفر مجانا طاولات العرض والأماكن المخصصة لعرض المخبوزات والأكلات التراثية، ولا تتقاضى أي مبالغ من العارضين، في إطار دعمهم وتسويق منتجاتهم.