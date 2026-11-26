خبرني - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، بتهجير مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى جنوبه، في حال لم تفكك حركة حماس نفسها وتسلّم سلاحها وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متوعدا بتفكيك الحركة بالقوة في حال عدم تنفيذ ذلك.

وقال كاتس، في بيان، إن إسرائيل ستتخذ الترتيبات اللازمة لكل من يرغب في الهجرة من قطاع غزة، مشيرا إلى أن البنية التحتية التنظيمية لتوفير إمكانية الهجرة من القطاع باتت جاهزة.

وأضاف أن كبار مسؤولي حماس وكل من شاركوا في 7 أكتوبر 2023 تتم ملاحقتهم وتعقبهم، متوعدا بأن "الدور سيأتي على رئيس حركة حماس خليل الحية ورفاقه".

وفيما يتعلق بالسيطرة على القطاع، قال كاتس إن 70% من غزة مدمرة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك محور فيلادلفيا، بهدف منع التهريب وحماية البلدات الإسرائيلية، معتبرا أن سيطرة حماس على النسبة المتبقية من القطاع "مجرد وهم".

وأكد كاتس أن "إسرائيل ماضية في القضاء على حكم حماس في غزة وتجريد القطاع من الأسلحة والأنفاق، قائلا إن ذلك يمثل تنفيذا لتعهدات الحكومة الإسرائيلية."

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عرقلة إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية والأدوية ومستلزمات الإيواء إلى قطاع غزة، في ظل أوضاع إنسانية كارثية، كما تواصل التنصل من الالتزام ببنود الاتفاق وتكثيف هجماتها على القطاع.

ومنذ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدونا على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 74 ألفا و772 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.