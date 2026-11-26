خبرني - أكد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الخميس، أن وزارة الاستثمار تمثل ركيزة أساسية في رؤية التحديث الاقتصادي نظراً لارتباطها الوثيق بصناعة الناتج المحلي، والهدف الجوهري المتمثل في توفير فرص عمل للشباب والشابات، بما يسهم في رفع مستويات الدخل وتحسين جودة الحياة.

وأوضح أبو غزالة، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية للموازنة العامة 2027، لموازنة وزارة الاستثمار، أن الاستثمار يُعد المحرك الأساسي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، مشيراً إلى أنه من دون استثمار تبقى تحركات الحكومة محدودة في ظل اعتبارات الموازنات المالية، ما استدعى التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي أولاً، ثم استقطاب الاستثمارات الخارجية لدعم النمو الاقتصادي.

وبيّن أن الوزارة عملت على مراجعة التشريعات والحوافز لدعم المستثمر المحلي في المقام الأول ثم المستثمر الأجنبي، مؤكدا أن العام الماضي شهد تحولا نوعيا في عمل الوزارة لمواكبة أنماط الاستثمار في المنطقة والتعامل مع تحدياتها، والتركيز على الفرص التنافسية التي يتمتع بها الأردن، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني في ظل القيادة الهاشمية، وهو عامل حاسم يبحث عنه المستثمر في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسات العالمية وتأثيرها على التنبؤ بالمستقبل وتكاليف الإنتاج والتشغيل.

وفيما يتعلق بمؤتمر الاستثمار، أشار أبو غزالة إلى أن تأجيله سابقا نتيجة تحديات إقليمية مرتبطة بنقل الطيران في شهر نيسان شكل فرصة لتعزيز الزخم الاستثماري عبر جولات شملت عشر دول، وتطوير المؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى مشاركة نحو 1400 حاضر غالبيتهم من القطاع الخاص الأوروبي إلى جانب القطاع الخاص الأردني، مع التركيز على التشبيك وبناء الشراكات.

وكشف أن المؤتمر شهد عقد نحو 70 إلى 71 اجتماعا استثماريا، وسط منظومة متابعة تُعرض على رئيس الوزراء لإلزام الوزارات بمتابعة المخرجات وتحويلها إلى تفاهمات عملية على أرض الواقع، مؤكداً أن الأردن أثبت استقراره وانفتاحه التشريعي رغم دقة المرحلة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مخرجات المؤتمرات بإنجازات ملموسة.

وعلى صعيد موازنة الوزارة والأداء المالي، لفت أبو غزالة إلى أن الموازنة أداة لتحقيق المستهدفات، وأن الوزارة التزمت بتوجهات الحكومة في ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الاستفادة من كل دينار، واضعةً هدفاً داخلياً لترشيد الإنفاق بنسبة 15% خلال العام الحالي دون الإخلال بمخرجات الخطة التنفيذية للوزارة.

واستعرض أبو غزالة أبرز الإجراءات والتشريعات التي نُفذت خلال العام الماضي لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات ضمن ضوابط واضحة، من بينها، "النظام المعدل للبيئة الاستثمارية: جرى إعداده بعد حوارات مع القطاعات المعنية وتقييم التغذية الراجعة، بهدف تمكين المستثمر من التوسع والاستفادة من الحوافز وتقليل كلفة العمليات، مع اعتماد مراجعة دورية بعد عامين من الإقرار للتحسين المستمر."

واعدت الوزارة مشروع قانون صناديق الاستثمار؛ خلال العام الحالي ورفعته إلى رئاسة الوزراء وهو في مراحله الدستورية والتشريعية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، ويهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز دور الصناديق في استقطاب رؤوس الأموال لدعم الاستثمارات المحلية، وقد صيغ بالتشارك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص وصناديق الاستثمار والمغامرة وفق الممارسات الفضلى.

وتطوير النافذة الاستثمارية: عملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على منح مرونة أكبر للمفوضين وتحديد شروط واضحة وتطبيق تقييم شهري لأدائهم، إلى جانب اختصار إجراءات وتعزيز صلاحيات المفوض لتسريع خدمة المستثمرين.

والأنشطة الاقتصادية ورخص الامتثال: استجابةً لتحديات بدء النشاط الاقتصادي والبيروقراطية، اعتمدت الوزارة ضمن اختصاصها في المناطق التنموية نهجاً تدريجياً يقوم على تعليمات رخصة امتثال وأنظمة خطورة متدرجة تتيح للمستثمر بدء أعماله وفق تعهد ومدة محددة لاستكمال الامتثال، بدلاً من التأخير الطويل في التأسيس.

والحوافز وتوجيه الاستثمار نحو المحافظات: جرى إعادة توجيه منح الجنسية للتركيز على التشغيل والتوظيف، وتقديم حوافز في المناطق التنموية والمحافظات خارج عمّان لتخفيف الكلف على المستثمرين، إلى جانب إقرار حوافز نوعية لقطاعات صناعية من بينها صناعة السيارات، ووجود مستثمرين في منطقة الزرقاء ومناقشات لتطوير العقبة كميناء ذكي لخدمة منطقة الجنوب.

وأكّد أبو غزالة على أهمية تحسين مؤشرات بيئة الأعمال والقيود الاستثمارية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء ينظر في قرارات لتسهيل فتح قطاعات أمام الاستثمار الأجنبي بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم مسيرة التنمية.