خبرني - اتفق وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، الخميس مع مجلس إدارة جمعية المطاعم السياحية، على التزام منشآت القطاع بتشغيل الأردنيين، وتطبيق بنود قانون العمل المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتعيين كوادر السلامة والصحة المهنية.

كما اتُّفق على التنسيق بين الجمعية ومؤسسة التدريب المهني لتوفير أيدٍ عاملة أردنية مدرّبة ومؤهلة لتلبية احتياجات قطاع المطاعم السياحية من العمالة المدربة.

بدوره أبدى رئيس الجمعية عصام فخر الدين استعداد منشآت القطاع كافة، البالغ عددها 1500 منشأة، للالتزام بما تم الاتفاق عليه.