خبرني - على مسرح اتجهت إليه أنظار العالم، حيث تنافست المتسابقات على لقب يحتفي بالجمال والثقافة والحضور، اختارت ملكة جمال الكون المكسيكية فاطمة بوش أن تحمل رسالة مختلفة في ظهورها الأخير؛ إذ رفعت وشاحاً أبيض كُتب عليه عبارة بالإسبانية، تختزن وراء كلماتها القليلة فصلاً دامياً من تاريخ بلادها، يعود إلى نحو قرن من الزمن.

ففي الحفل الختامي للمسابقة، في عاصمة بورتوريكو، سان خوان، ظهرت بوش، المتوّجة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2025، وهي ترفع لافتة كُتب عليها: (Viva Cristo Rey).. أي (ليحيا المسيح الملك!)، قبل أن تسلّم التاج للملكة الجديدة جينيفر باريتو من بورتوريكو.

لم يكن هذا الاستخدام الأول للعبارة من جانب بوش، التي توّجت باللقب في بانكوك في نوفمبر/تشرين الثاني 2025؛ إذ سبق أن عبّرت من خلالها عن إيمانها الكاثوليكي عقب فوزها، كما أدرجتها في تعريف حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فما قصة هذا الشعار؟ وكيف انتقلت ثلاث كلمات من تعبير عن العقيدة الدينية إلى رمز ارتبط بصراع مسلح ترك آثاراً عميقة في تاريخ المكسيك؟

تحمل العبارة التي اختارتها بوش دلالة تتجاوز معناها الديني المباشر في المكسيك؛ إذ ارتبطت بواحدة من أبرز المواجهات بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة في تاريخ البلاد الحديث، وهي الحرب المعروفة باسم (حرب الكريستيروس - Cristero War).

واختارت بوش رفع الشعار في هذا الوقت تزامناً مع حلول الذكرى المئوية لبداية حرب الكريستيروس، إذ أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في المكسيك عن عام يوبيلي يمتد من 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، بموافقة البابا لاون الرابع عشر، الذي منح المناسبة طابعاً كنسياً خاصاً.

وتهدف الكنيسة، بحسب ما أعلنته، إلى إحياء ذكرى من تصفهم بـ"الشهداء الذين تمسكوا بإيمانهم خلال الصراع"، والتأكيد على حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

ويتضمن العام اليوبيلي فعاليات وطقوساً دينية، كما يتيح للمؤمنين الحصول على ما يُعرف بـ"الغفران الكامل" وفق الشروط الكنسية، عند زيارة مواقع دينية محددة في المكسيك.

لماذا أرادت الدولة تقليص نفوذ الكنيسة؟

ولفهم أسباب المواجهة، لا بد من العودة إلى تاريخ المكسيك في القرن التاسع عشر، حين كانت الكنيسة الكاثوليكية واحدة من أقوى المؤسسات في البلاد، ولم يقتصر حضورها على الشؤون الدينية، بل امتد إلى التعليم وامتلاك الأراضي والتأثير في الحياة الاجتماعية والسياسية.

ومع استقلال المكسيك عن إسبانيا عام 1821، تصاعد الخلاف بين التيارات المحافظة التي أرادت الحفاظ على امتيازات الكنيسة ودورها التقليدي، والتيارات الليبرالية التي سعت إلى بناء دولة مدنية تكون مؤسساتها مستقلة عن السلطة الدينية.

وكانت حرب الإصلاح (1858-1861) إحدى أبرز محطات هذا الصراع، وانتهت بانتصار الليبراليين بقيادة الرئيس بينيتو خواريز، الذين أقروا قوانين قلّصت امتيازات الكنيسة، وفصلت مؤسساتها عن عدد من وظائف الدولة.

لكن نفوذ الكنيسة لم يختفِ؛ ففي عهد الرئيس بورفيريو دياز (1876-1911)، اتبعت السلطات سياسة أكثر تساهلاً في تطبيق بعض القيود، ما أتاح للمؤسسة الكنسية استعادة جانب من حضورها الاجتماعي والتعليمي.

ومع اندلاع الثورة المكسيكية عام 1910، ظهرت قيادة سياسية جديدة أرادت إعادة تشكيل البلاد، وإنهاء ما اعتبرته امتيازات موروثة من النظام القديم، وتعزيز دور الدولة في إدارة المجتمع.

وكانت الكنيسة، في نظر قطاعات من هذه القيادة، مؤسسة ذات نفوذ مستقل يمكن أن ينافس مشروع الدولة، خصوصاً مع نشاط شخصيات وتنظيمات كاثوليكية في الحياة السياسية، وظهور الحزب الكاثوليكي الوطني مطلع القرن العشرين.

"ليحيا المسيح الملك!": شعار للمقاومة

هذا التنافس انعكس بوضوح في دستور عام 1917، الذي وضع قيوداً على النشاط التعليمي والسياسي للكنيسة، وحدّ من قدرتها على امتلاك العقارات وممارسة بعض الأنشطة العامة، وأخضع رجال الدين لتنظيمات حكومية.

لكن تطبيق هذه القيود لم يكن متساوياً في جميع المراحل؛ فقد اتجه الرئيس بلوتاركو إلياس كاييس، الذي تولى الحكم عام 1924، إلى تطبيقها بصرامة أكبر، وصولاً إلى قانون عام 1926 المعروف باسم "قانون كاييس".

وفي يوليو/تموز 1926، أعلنت الكنيسة الكاثوليكية تعليق إقامة الشعائر الدينية العامة احتجاجاً على الإجراءات الحكومية، لتدخل البلاد مرحلة من التصعيد انتهت باندلاع تمرد مسلح قاده آلاف الكاثوليك في أغسطس/آب من العام نفسه.

وأطلق على هؤلاء اسم (الكريستيروس)، وهي تسمية ارتبطت بشعارهم (ليحيا المسيح الملك!)، الذي رفعوه تعبيراً عن تمسكهم بالمعتقدات الكاثوليكية ورفضهم القيود المفروضة على ممارسة الشعائر الدينية.

ثلاث سنوات من المواجهات

استمرت الحرب بين عامي 1926 و1929، وتركزت المواجهات بصورة خاصة في وسط غرب المكسيك، ولا سيما ولايات خاليسكو وميتشواكان وغواناخواتو وزاكاتيكاس.

لم يكن الصراع مجرد مواجهة عسكرية؛ فقد انعكست تداعياته على الحياة اليومية للمكسيكيين، مع إغلاق الكنائس وتعليق الشعائر، وانتقال بعض الممارسات الدينية إلى المنازل والأماكن السرية.

كما شهدت الحرب أعمال عنف وانتهاكات من أطراف الصراع، ولا تزال تقديرات أعداد ضحاياها موضع اختلاف بين المؤرخين.

وانتهت المواجهات المسلحة الرئيسية في يونيو/حزيران 1929، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والقيادة الكنسية بوساطة دبلوماسية، سمح باستئناف الشعائر الدينية العامة، دون أن يعني ذلك انتهاء الخلافات التاريخية بين الطرفين.

حرب المكسيك كريسترو - الحرب الأهلية 1926-29 تم القبض على المتمردين أثناء حراستهم في محطة قطار في شمال المكسيك - حوالي مارس 1929صدر الصورة،Getty Images

وبعد مرور قرابة قرن، لم تختفِ عبارة (ليحيا المسيح الملك) من الذاكرة المكسيكية، بل بقيت حاضرة في بعض الأوساط الكاثوليكية، وارتبطت أيضاً بذكرى ضحايا الحرب وشخصيات دينية عُدّوا "شهداء" في الذاكرة الكنسية.

وهنا تكتسب إشارة فاطمة بوش دلالتها الثقافية؛ فاختيارها العبارة يعكس ارتباطاً بهوية دينية لها حضور تاريخي عميق في المجتمع المكسيكي، وليس بالضرورة تبنياً للمواقف السياسية أو الخيارات المسلحة التي ارتبطت بها خلال الحرب.

وبينما يراها البعض تعبيراً عن الإيمان والحرية الدينية، فإن تاريخها يذكّر أيضاً بمرحلة شهدت انقساماً مجتمعياً وعنفاً واسعاً، وبعلاقة معقدة بين الدين والسلطة والدولة الحديثة.

وهكذا، أعادت الكلمات الثلاث التي رفعتها ملكة جمال الكون السابقة إلى الواجهة حكاية مكسيكية يعود فصلها الأكثر دموية إلى عشرينيات القرن الماضي.