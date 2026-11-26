خبرني - تعرض الروسي ألكسندر كوستيانوف لحادث خطير خلال مشاركته في بطولة "كأس يرماك 11" بمدينة تيومين الروسية بعدما سقط عليه قضيب حديدي يزن 605 كغ أثناء محاولته رفعه في منافسات ضغط الصدر.

ونشر كوستيانوف مقطع فيديو للحادث عبر حسابه على منصة "فكونتاكتي"، موضحا أنه كان يرفع هذا الوزن، بل وأكثر منه، خلال التدريبات بثقة، وكان مستعدا بدنيا بنسبة 100%، لكن الأمور لم تسر كما خطط لها، مرجعا ما حدث إلى ارتفاع الأدرينالين والإجهاد المفرط للجهاز العصبي.

وأشار اللاعب إلى أن الفحوص الطبية كشفت عن خلع في الإبهام مع تمزق في الأربطة، وأضرار في الأوتار، وتمزق جزئي في وتر العضلة ذات الرأسين، فضلا عن ورم دموي في منطقة الصدر.

وعقب الحادث، أعلن كوستيانوف قراره اعتزال الرياضة، مؤكدا أن الأطباء أبلغوه بوجود تدهور شديد في مفاصل يده اليمنى وإصابات قديمة خطيرة، إلى جانب مراحل متقدمة من التهاب المفاصل، محذرين من أن تكرار هذه الإصابات قد يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها.

وقال الرياضي الروسي إن لديه ثلاثة أطفال وينتظر مولوده الرابع، مضيفا أن عائلته تحتاج إلى زوج وأب قادر على الحركة والعيش بصحة جيدة، وليس شخصا مقعدا على كرسي متحرك.

واختتم كوستيانوف حديثه بالتأكيد أن محاولته الناجحة لرفع 555 كغ ستظل الحد الأقصى في مسيرته، والرقم الذي سيبقى محفورا في تاريخ مشاركاته.