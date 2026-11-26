خبرني - تستضيف إسلام آباد يومي الجمعة والسبت اجتماعا ثلاثيا يضم باكستان والسعودية وتركيا لبحث تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك، في أول لقاء بعد دخولها حيز التنفيذ.

وأفاد مصدران باكستانيان لوكالة رويترز اليوم الخميس بأن وزيري خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وتركيا هاكان فيدان سيصلان إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماعات التي تنعقد على مدى يومين بمشاركة مسؤولين دفاعيين وعسكريين كبار.

ووقع قادة الدول الثلاث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية الدفاع المشترك في مكة المكرمة في 7 أغسطس 2026، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف الأمنية الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وتتألف الاتفاقية من 16 مادة وتلزم الأطراف الثلاثة بمدة دنيا تبلغ 10 سنوات، وتنص مادتها الثانية على أن أي عدوان مسلح يتعرض له أحد الأطراف يعد اعتداء على الدول الثلاث مجتمعة.

ويجمع هذا التكتل الثلاثي بين الثقل الاقتصادي وموارد الطاقة في السعودية، والقوة العسكرية التقليدية والصناعات الدفاعية المتطورة لتركيا التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، والقدرات العسكرية والنووية لباكستان.

ويأتي اجتماع إسلام آباد في وقت يواجه فيه التحالف اختبارا عمليا حول آليات الردع الجماعي وتنسيق الدفاع الجوي، في ظل استمرار الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي السعودية.