خبرني - عندما أعلن محمد صلاح في نهاية الموسم الماضي رحيله عن ليفربول، لم يكن عدد من المتابعين يستبعد أن تكون وجهته المقبلة في شبه الجزيرة العربية.

لكن بعض المشجعين العرب الذين كانوا يحلمون بمشاهدته في ملاعب بلدانهم باتوا اليوم يستقلون الطائرات المتجهة إلى طرابزون لمتابعته هناك.

ويُعد صلاح، بلا منازع، أكبر صفقة في تاريخ النادي، وقد سجل هذا الموسم ثمانية أهداف في أول ثماني مباريات خاضها في الدوري التركي الممتاز.

أما على الصعيد الأوروبي، فتتباين التوقعات بشأن المدى الذي يمكن أن يقود إليه طرابزون سبور في منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي مدينة طرابزون، لا تقتصر المتابعة المكثفة لصلاح على ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد أيضاً إلى تحركاته خارج الملعب.

وخلال تجولنا في شوارع المدينة، استرعى انتباهنا سائح يرتدي قميص "مو صلاح". وتقول يانا سونغ إن السبب الوحيد لقدومها من الصين إلى طرابزون كان شراء قميص محمد صلاح.

وتُعد سونغ من أشد المعجبين بالنجم المصري. فإلى جانب قميص ليفربول الذي ترتديه، تحمل في يدها قميص طرابزون سبور.

وتقول: "كان ملك ليفربول، وآمل أن يصبح ملك طرابزون، بل وملك تركيا أيضاً".

وليست سونغ سوى واحدة من بين السياح الذين جذبهم صلاح إلى المدينة.

فكل من بيانات السياحة وأصحاب المتاجر الذين تحدثنا إليهم يشيرون إلى تزايد أعداد السياح المصريين القادمين إلى طرابزون.

حظيت مجموعة المشجعين المصريين التي قدمت من مصر لحضور مباراة طرابزون سبور وبشكتاش في 19 أكتوبر/ تشرين الأول باهتمام واسع في وسائل الإعلام.

وفي مطار طرابزون، تحدثنا إلى مجموعة من المصريين كانوا ينتظرون في طابور إنهاء إجراءات السفر للعودة إلى القاهرة.

وتقول المترجمة نسرين إبراهيم إن معظم المصريين الذين التقتهم، شأنهم شأنها، لم يكونوا قد سمعوا عن طرابزون من قبل، وإن الفضل في تعرفهم إلى المدينة يعود إلى محمد صلاح.

وأضافت: "جميع المصريين يعشقون محمد صلاح. نحن نحبه كثيراً. وعندما سمعنا أنه اختار طرابزون، أثار ذلك فضولنا بشدة.

وقلنا إن صلاح لا بد أن تكون لديه أسباب وجيهة لاتخاذ هذا القرار، لذا شعرنا بضرورة زيارة طرابزون والتعرف إليها بأنفسنا. لقد أمضينا عطلة رائعة؛ زرنا أوزونغول وهمسي كوي. ونحن حزينون جداً لمغادرتنا هذا المكان".

ويؤكد السياح المصريون أن أكثر ما يلفت انتباههم في طرابزون هو طبيعتها الخلابة وغطاؤها الأخضر الكثيف.

ويقول أحمد عزي، وهو صاحب شركة أدوية: "هذه المدينة تشبه سويسرا، لكن يمكننا فيها العثور على طعام حلال. كما أن الناس هنا يشبهوننا كثيراً. والفرق الوحيد أننا نسهر حتى ساعات متأخرة من الليل، بينما يخلد الناس هنا إلى النوم مبكراً".

أما شيماء عبد الفتاح، وهي مهندسة ضمان جودة برمجيات، فتقول: "سأعود إلى هنا بالتأكيد، وسأجلب معي أطفالي ووالديّ وجميع أفراد عائلتي".

وتضيف، ضاحكة، أنها ستحرص في زيارتها المقبلة على الصعود إلى إحدى الهضاب الجبلية وزيارة "صخرة محمد صلاح" أيضاً.

"صخرة محمد صلاح"

بدأت حمّى "هضبة صلاح" بعد أن نشر النجم المصري صورة له على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف فوق صخرة وسط الطبيعة الجبلية.

وسرعان ما اكتشف المتابعون أن الصورة التُقطت في هضبة كورتديره (Kurtdere Yaylası)، الواقعة على ارتفاع نحو ألفَي متر فوق سطح البحر وعلى بعد 60 كيلومتراً من مدينة طرابزون، لتتحول المنطقة بعد ذلك إلى وجهة يقصدها الزوار بأعداد متزايدة.

وبعد رحلة تستغرق نحو 90 دقيقة، نصل إلى الهضبة الشهيرة التي تقع على ارتفاع 900 متر فوق دير سوميلا العالمي الشهير في قضاء ماتشكا.

ورغم أن الهضبة تتبع إدارياً لولاية غوموش خانة، فإنها تُستخدم على نطاق واسع من قبل سكان طرابزون وتُعد من أبرز وجهات التنزه لديهم.

ويمنحها ارتفاعها الشاهق طابعاً مختلفاً عن معظم مناطق البحر الأسود؛ فالغابات الكثيفة التي تشتهر بها المنطقة تكاد تختفي هنا، لتحل محلها مروج خضراء واسعة تتلألأ فوقها أزهار الفارغيت البيضاء المنتشرة في المنطقة، بينما ترعى الأبقار في بعض الزوايا ويستمتع الزوار بأجواء النزهات في الطقس المعتدل.

أمنية أبناء طرابزون: التتويج باللقب

ومن بين من التقيناهم في الهضبة كانت أليسا ناز دميرجي أوغلو، وهي تلميذة في المرحلة الابتدائية حصلت على قميص محمد صلاح هديةً من والدها بمناسبة عيد ميلادها.

وتقول: "أحب صلاح كثيراً. واليوم هو عيد ميلادي، لذلك أردت المجيء إلى هذه الهضبة. سأجلس على الصخرة التي جلس عليها وألتقط صورة هناك. أنا سعيدة جداً".

أما خليل إرجيليب، الذي يقول إن أجداده يقيمون في هذه الهضبة منذ 550 عاماً، فأعرب عن سعادته بالإقبال المتزايد على المنطقة، مضيفاً: "جزى الله محمد صلاح خيراً، فقد بعث الحياة في هذا المكان وجعل الهضبة أكثر جمالاً. الناس يأتون ويذهبون باستمرار، وهذا أمر رائع. حتى إننا أصبحنا نتعرف إلى شبان لم نكن نعرفهم من قبل".

وتتفق معه زوجته فاطمة إرجيليب، لكنها تضع نجاح صلاح الرياضي في مقدمة أولوياتها، قائلة: "إنه شخص مثلنا، ونتمنى أن يحقق النجاح وأن يعيد طرابزون سبور إلى مكانته". وهي الأمنية نفسها التي يرددها كثير من مشجعي النادي، والمتمثلة في الفوز بالبطولة.

وفي الهضبة العليا، يعزف تورغوت كابلان، الذي يعرّف نفسه بأنه "عازف كمنجة مبتدئ"، مقطوعة قصيرة على آلته قبل أن يمازح عائلة إرجيليب قائلاً: "لقد أصبحت هذه الهضبة الآن هضبة آل صلاح".

وفي طريق العودة، نفتح تطبيق الملاحة لنفاجأ بأن موقعنا بات مُسجّلاً باسم "هضبة صلاح".

إقبال على باقات المباريات

يقول عمرو رياض، وهو صاحب وكالة سياحية مصرية يعمل في قطاع السياحة منذ 20 عاماً، إن الاهتمام بطرابزون ارتفع بنحو 20 في المئة بعد انتقال محمد صلاح إلى النادي.

ويشير إلى أن إطلاق الرحلات الجوية العارضة (التشارتر) بين طرابزون والعاصمة المصرية القاهرة في أغسطس/آب ساهم في تلبية هذا الطلب المتزايد وتسهيل وصول السياح، إذ تُسيَّر رحلة أسبوعية ذهاباً وإياباً كل يوم سبت.

كما يتحدث رياض عن الإقبال الخاص على مباريات صلاح، قائلاً: "كان كثيرون يسألوننا عن كيفية مشاهدة مباريات صلاح، لذلك أعددنا باقات خاصة تشمل تذكرة الطيران والإقامة الفندقية وتذكرة المباراة".

ولم يقتصر تأثير صلاح على كرة القدم، بل امتد أيضاً إلى السياحة الطبيعية، إذ أسهمت شهرة "صخرة صلاح" في زيادة النشاط السياحي. ويوضح رياض أن فترات الإقامة التي كانت تُخطط عادة لثلاثة أيام في طرابزون أصبحت تمتد أحياناً إلى ثلاثة أيام ونصف اليوم، مع إضافة زيارة الهضبة التي تضم الصخرة إلى برنامج الرحلة.

"فُتح باب جديد أمام طرابزون"

تُعد "علي عثمان أولوصوي" إحدى أعرق شركات السياحة في طرابزون.

وتؤكد كل من أحسن آيدن وغولشاه هيلفا، نائبتَي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن طرابزون تمتلك أصلاً مقومات سياحية استثنائية، بفضل تاريخها الممتد لخمسة آلاف عام وثقافتها الغنية وطبيعتها الخلابة ومطبخها المحلي الذي يجعل منها "كنزاً ثميناً".

لكنّ المسؤولتين تتفقان في الوقت نفسه على أن اختيار محمد صلاح لطرابزون سيضاعف الاهتمام بالمدينة بشكل كبير.

وتقول آيدن: "سيقول الناس: هناك مكان اسمه طرابزون، وقد ذهب إليه صلاح، فلنذهب نحن أيضاً ونراه. هذه فرصة ثمينة ومحددة الهدف بالنسبة لنا. وعلينا أن نستقبل الزوار بأفضل صورة ممكنة وأن نعرّفهم بمدينتنا حتى يستمر هذا الطلب"، مؤكدة أهمية تبنّي نهج السياحة المستدامة.

وأضافت: "محمد صلاح كان بالنسبة لنا ورقة رابحة بكل معنى الكلمة، وعلينا أن نحسن استثمار هذه الورقة بأفضل شكل ممكن".