أثار الحكم السوري حنا حطاب جدلا واسعا عقب إدارته مواجهة الجزيرة الإماراتي وجول جوهار الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2 بعدما ظهرت عليه علامات فقدان التركيز خلال اللقاء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، عن مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حطاب تعرض لوعكة صحية خلال المباراة، استدعت خضوعه للعلاج تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي الجزيرة الإماراتي، قبل أن يوصي الأطباء بعدم استكماله إدارة اللقاء.

وفي السياق ذاته، نفى الحكم السوري عمار أبو علو، الذي تولى إدارة الشوط الثاني بدلا من حطاب، الاتهامات المتعلقة بتناول زميله الكحول، موضحا أنه كان يعاني الإرهاق وهبوطا حادا في ضغط الدم، وهو ما أثر على قدرته على مواصلة التحكيم.

وتعود الواقعة إلى الدقيقة 32، عندما احتج لاعبو جول جوهار على عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الجزيرة مايلسون، إثر تدخله على سهل سحراي، لكن حطاب أثار الاستغراب بعدما أشهر بطاقة صفراء في وجه حارس الجزيرة إرسين ديستانوغلو بدلا من اللاعب المعني بالواقعة.

وأثارت اللقطة غضب لاعبي الفريق الإيراني وجهازه الفني، حيث وجه المدرب مهدي رحمتي إشارة فسرت على أنها اتهام للحكم بأنه تحت تأثير الكحول، فيما تحدثت تقارير إيرانية عن وجود شكوك بشأن حالته أثناء إدارة المباراة.

وبعد تصاعد الاحتجاجات، تقرر استبدال حطاب بالحكم الرابع مع انطلاق الشوط الثاني، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية لما حدث.

من جانبه، خرج الحكم السوري عن صمته، مؤكدا عبر حسابه على منصة "فيسبوك" عزمه إصدار بيان رسمي يوضح فيه ملابسات الواقعة، معربا عن رفضه للإساءات التي طالت شخصه وعائلته، ومشددا على احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ساهم في التشهير به.

وحتى الآن، لم يصدر بيان تفصيلي معلن من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الحادثة.

ويبلغ حنا حطاب 37 عاما، ويعد من الحكام السوريين الذين شاركوا في عدد من المسابقات القارية، إذ سبق له إدارة مباريات في دوري أبطال آسيا، وتصفيات كأس العالم، إلى جانب مشاركته في كأس آسيا 2023، عندما أدار مواجهة هونغ كونغ وإيران.