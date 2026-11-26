خبرني - نتناول في جولتنا على الصحف البريطانية والأمريكية تداعيات الحربين في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار الطاقة، وتقلبات أسواق الأسهم على خلفية أزمة شركة إنفيديا، فضلاً عن دعوة عمدة لندن إلى إصلاحات جذرية داخل شرطة العاصمة، بعد تقرير جديد خلص إلى استمرار العنصرية والتمييز في صفوفها.

حروب على بُعد آلاف الأميال

تستعرض صحيفة الإندبندنت البريطانية، في تقرير لأليكس كروفت، خمس محطات رئيسية في الحربين في أوكرانيا وإيران، ساهمت في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.

ويأتي التقرير بعدما أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أوفجيم" أن سقف أسعار الطاقة للأسر في إنجلترا واسكتلندا وويلز سيرتفع بنسبة 26 في المئة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل، ما يعني ارتفاع الفاتورة السنوية من 1723 إلى 2166 جنيهاً إسترلينياً (أي من نحو 2257 إلى 2837 دولاراً أمريكياً) ، في حال استمرار الأسعار عند هذا المستوى لمدة عام.

وتشير الصحيفة إلى أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط كان المحرك الرئيسي للتقلبات الحادة في أسعار النفط والغاز، والتي فاقمت أزمة غلاء المعيشة عالمياً.

وتنقل عن جيس رالستون، رئيسة قسم الطاقة في وحدة استخبارات الطاقة والمناخ، قولها إن الأسواق تتفاعل باستمرار مع حالة عدم اليقين.

وتضيف رالستون: "توالت الأحداث الواحد تلو الآخر، والأسواق تأخذ حالة عدم اليقين هذه في الحسبان عند تحديد الأسعار، لأنها لا تعرف من أين سيأتي برميل النفط التالي".

ويعود كروفت إلى 28 فبراير/ شباط الماضي، عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران، وما أعقب ذلك من إغلاق مضيق هرمز الذي كان يعبره نحو خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم خلال أوقات السلم.

وفي غضون عشرة أيام من اندلاع الحرب، ارتفع سعر خام برنت من 73 دولاراً للبرميل إلى 99 دولاراً، ليبلغ 112 دولاراً بعد ثلاثة أسابيع.

وتفاقمت الأزمة مع تبادل إيران وإسرائيل الضربات التي طالت منشآت الطاقة في المنطقة، وما أعقب ذلك من هجمات إيرانية ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت الغاز الطبيعي المسال في قطر.

وتوضح الصحيفة أن تداعيات هذه التطورات كانت شديدة على العالم وتحديداً المملكة المتحدة، التي تستخدم نحو 85 في المئة من منازلها أنظمة تدفئة تعمل بالغاز، فضلاً عن محدودية قدراتها على تخزينه.

أما على جبهة الحرب في أوكرانيا، فيشير كروفت إلى أن تكثيف كييف هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة أدى إلى تراجع إنتاج الوقود وتضرر الإمدادات العالمية.

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الدول الأوروبية للحد من اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، فإن تراجع المعروض العالمي يعني احتدام المنافسة على مصادر الطاقة المتاحة، وفقاً لرالستون.

وتضيف الصحيفة أن هجمات جماعة أنصار الله الحوثية على البنية التحتية النفطية السعودية خلال الأشهر الأخيرة شكلت عاملاً إضافياً في اضطراب أسواق الطاقة، لتجد الأسر البريطانية نفسها أمام تداعيات اقتصادية لصراعات تدور على بُعد آلاف الأميال منها.

"لا أحد يعرف ما سيحدث لاحقاً"

ومن أسواق الطاقة إلى أسواق الأسهم، يتناول الكاتب زاكاري كارابل، في مقال في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق على خلفية أزمة شركة إنفيديا، مشككاً في قدرة المحللين على التنبؤ بمستقبلها.

فقد خسرت إنفيديا 14 في المئة من قيمتها يوم الجمعة الماضي وحده، فيما شهدت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة أسوأ أسبوع لها منذ بداية جائحة كورونا.

لكن المشهد تبدّل جذرياً يوم الإثنين، بعدما أعلن مجلس إدارة الشركة إعادة تعيين جينسن هوانغ رئيساً تنفيذياً لها، في أعقاب استقالته المثيرة للجدل، ليقفز سهم الشركة بأكثر من 30 في المئة، وتستعيد ما يقرب من تريليون دولار من قيمتها السوقية.

ويرى كارابل أن هذه التقلبات تكشف محدودية التوقعات التي يقدمها خبراء الأسواق، بمن فيهم أولئك الذين طالما حذّروا من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي.

ويقول: "انعكاس مسار السوق يثبت أمراً واحداً فقط على وجه اليقين: لا أحد من أصحاب هذه الأصوات يعرف ما سيحدث لاحقاً".

ويشير الكاتب إلى أن المحللين ووسائل الإعلام يسارعون، مع كل تراجع يعقب موجة صعود قوية، إلى التحذير من انهيار وشيك للأسواق، لكن توقعاتهم نادراً ما تصيب.

وبرأي كارابل، فإن التراجع الأخير جاء نتيجة تضافر عوامل عدة، بينها الانتخابات الأمريكية، والأزمة التي شهدتها إنفيديا، والقلق بشأن استمرار الحرب في إيران، واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً.

لكنه يلفت إلى أن ارتفاع قيمة الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري لم يكن مدفوعاً بالمضاربات وحدها، بل استند أيضاً إلى استثمارات ضخمة في مراكز البيانات وتطوير الرقائق الإلكترونية.

ويميز الكاتب بين المبالغة المحتملة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي وبين التحول التكنولوجي الفعلي الذي يشهده العالم.

فحتى لو كانت القيمة السوقية لشركات مثل أنثروبيك مبالغاً فيها، فإن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يغيران، بحسب كارابل، طبيعة العمل والحرب والترفيه والعلاقات الإنسانية.

ويخلص الكاتب إلى أن العالم يعيش تحولاً جذرياً لا يزال في مراحله الأولى، وأن "الأمر الوحيد المؤكد هو أن أصحاب الأصوات الأكثر ثقة بتوقعاتها يكاد يكون من المؤكد أنهم مخطئون".

"لن نتسامح مع ذلك"

وفي صحيفة الغارديان البريطانية، كتب عمدة لندن صادق خان مقالاً وجّه فيه تحذيراً شديد اللهجة إلى شرطة العاصمة، على خلفية تقرير مستقل خلص إلى استمرار العنصرية والتمييز على أساس الجنس ورهاب المثلية على المستوى المؤسسي داخلها.

ويذكّر خان بالتقرير الذي أعدته البارونة لويز كيسي عام 2023، بتكليف منه، عقب سلسلة من الفضائح التي طالت الشرطة، والذي دعا إلى إصلاحات هيكلية واسعة.

لكن تقرير المتابعة الجديد الذي أعدته الدكتورة جيليان فيرفيلد، أظهر أن الإصلاحات المنجزة حتى الآن لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب، رغم بعض التحسينات.

ويقول خان: "يستحيل تغيير الثقافة السائدة داخل شرطة العاصمة ما دام وجود العنصرية والتمييز الجنسي ورهاب المثلية المؤسسية موضع إنكار أو تهوين أو مراوغة".

ويدعو عمدة لندن قيادة الشرطة إلى التعامل مع نتائج التقرير بتواضع ومراجعة للذات، وإرساء ثقافة مؤسسية جديدة تمنع سوء السلوك وتعزز الشمول والمساءلة.

ويشدد على ضرورة أن تطال الإصلاحات المساحات المغلقة داخل المؤسسة التي قاومت التغيير، بما فيها الفرق المتخصصة التي تعمل بعيداً عن أعين الجمهور.

كما ينتقد خان المواقف الدفاعية التي تتخذها الشرطة إزاء الرقابة الخارجية، مؤكداً أن استقلاليتها في أداء مهامها لا تعني إعفاءها من النقد البنّاء.

وعلى الرغم من التقدم المحرز في خفض معدلات الجريمة في العاصمة، بما في ذلك تسجيل أدنى معدل لجرائم القتل قياساً إلى عدد السكان في عام 2025، فإن نجاح العمل الشرطي يظل مرهوناً بثقة الجمهور، بحسب خان.

ويستحضر عمدة لندن مبدأ "العمل الشرطي القائم على رضا الجمهور" الذي يشكل إحدى ركائز تاريخ إنفاذ القانون في بريطانيا، مشيراً إلى أن سلطة الشرطة لا تنبع من مجرد استخدام القوة، بل من قدرتها على كسب ثقة المواطنين والحفاظ عليها.

ويختتم خان مقاله بالدعوة إلى ضمان المساواة في معاملة المواطنين، بصرف النظر عن عرقهم أو جنسهم أو ميولهم الجنسية، مؤكداً أن سكان لندن يستحقون "إجراءات ملموسة ومساءلة وتغييراً مؤسسياً" داخل شرطتهم.