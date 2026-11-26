خبرني - أعلنت النيابة العامة المصرية، الخميس، ضبط المتهم المتسبب في وقوع حادث تصادم وحريق الطريق الدائري بالوراق بمحافظة الجيزة.

وأضافت النيابة في بيان لها، أنه باستجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات والمعاينات، وبما كشفت عنه الأدلة الفنية، أقر بارتكاب الواقعة حال قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، برفقة والده، بسرعة 110 كم.

وخلال التحقيقات قال المتهم أنه أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلّت عجلة القيادة في يديه وانحرفت سيارته إلى أقصى يمين الطريق، وانفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، فنشب الحريق.

وتواصل النيابة العامة، بحسب بيانها، استجواب المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها كافة، وبيان مدى مسؤوليته الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الحادث.

ويأتي حادث الأربعاء ضمن سلسلة حوادث سير دامية شهدتها مصر، حيث تعدّ السلامة المرورية تحدياً مستمراً، ففي أكتوبر/تشرين الأول، قتل 23 شخصاً وأصيب العشرات في حادثتين منفصلتين في أماكن متفرقة من الطريق الدائري، إذ تتسبب حوادث السير سنوياً بمقتل أكثر من خمسة آلاف شخص وإصابة ما يزيد على 75 ألفاً، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ولقي 31 شخصاً مصرعهم، وأُصيب 21 آخرون في حريق اندلع قرب الطريق الدائري فوق نفق مروري بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، في حصيلة نهائية بحسب بيان محدث لوزارة الصحة المصرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث "اندلع فوق نفق عشرة بحي الوراق في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة".

وفي لقطات جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت ألسنة لهب متصاعدة ودخاناً أسود كثيفاً يرتفع في سماء الليل، بينما بدت مركبات عدة في الموقع وقد تفحمت، فيما لم يقدم المسؤولون تفاصيل حول كيفية اندلاع الحريق، لكن وسائل إعلام محلية أفادت بانقلاب واشتعال شاحنة نقل مواد بترولية، بعد انحرافها عن مسارها واختراقها الحاجز الخرساني في منتصف الطريق، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى المركبات المحيطة بها.

وأعلنت النيابة العامة المصرية مباشرة تحقيقاتها في حادث التصادم والحريق، وفق بيان نشرته على حسابها على فيسبوك، مشيرةً إلى أن فرقاً من أعضائها انتقلت إلى موقع الحادث والمستشفيات التي نُقل إليها المصابون والضحايا، للوقوف على ملابسات الواقعة. كما أمرت بأخذ عينات الحمض النووي الـDNA من بعض الجثامين التي لم تُحدد هويات أصحابها بعد.

وأشارت التقديرات الأولية، وفق البيان، إلى احتراق 27 مركبة، بينها سيارات ودراجات نارية، بينما تتواصل أعمال حصر الخسائر وتحديد أسباب الحادث والمسؤولية عنه.

شهادات الناجين

وقال أحد المواطنين المصريين من موقع الحادث: "لدينا مشكلة في الطرق، وهذا هو الموضوع. ففي كل فترة تقع لدينا حوادث فظيعة مشابهة لهذه الحادثة، ولا أحد يعلم ما الحل"، مضيفاً أنه: "يجب أن تكون هناك اختبارات للسائقين، فقد أصبح بإمكان أي شخص الحصول على رخصة قيادة بسهولة، حتى لو لم يكن يجيد القيادة أو يعرف قوانين المرور".

وقال مواطن آخر: "كانت ألسنة اللهب مرتفعة، وبدأت تحدث انفجارات. نزلنا على أقدامنا لنجد أن الوضع كارثي؛ مركبات محترقة وأشخاص متوفون".

وأضاف: "يجب إجراء فحوص دورية للشاحنات والسائقين، فمركبات النقل لا تسير عادة على الطريق الدائري دون تصريح".

وأشار أحد المواطنين إلى أن "هذه المنطقة تشهد حوادث متكررة، ولو كانت هناك قيادة جيدة ووسائل أمان أكثر، لكان من الممكن تجنب هذه الحادثة".

وأوردت صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية بعيد وقوع الحادث، أن الحريق اندلع في الوراق "إثر انقلاب واشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية"، ما أسفر عن تفحم سيارات في المكان، كما أظهرت صور لفرانس برس، شاحنة صهريج متفحمة وقد تهشمت واجهتها.

وأتت النيران على بعض السيارات، منها مركبات للنقل الجماعي، بحسب الصور، بينما هرعت عربات إطفاء وسيارات إسعاف الى المكان، وأعلنت النيابة العامة فوراً، عبر فيسبوك، مباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب وقوع الحادث، مشيرة إلى توجّه المحامي العام لنيابة شمال الجيزة بالقاهرة إلى موقع الحادث، كما باشرت تحليل عينات الحمض النووي للضحايا الذين لا يمكن التعرف عليهم.

بدوره، أفاد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء لوسائل إعلام محلية بأن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أمر بفتح تحقيق، مشيراً إلى أن "الحكومة تنتظر اتضاح أسباب حادث الطريق الدائري وملابساته بالكامل قبل تحديد الإجراءات المستقبلية المتعلقة بنقل المواد البترولية وضمان السلامة والأمن في عمليات نقلها".

وأعلنت وزارة الصحة رفع "درجة الاستعداد بالغرفة المركزية للأزمات بالوزارة"، مشيرة إلى أن وزير الصحة خالد عبد الغفار "توجّه لموقع الحادث ومستشفيات الإحالة".

وأفادت صحيفة "الأهرام" بأن المعاينة الأولية التي أجرتها الشرطة خلصت إلى أن "سيارة النقل (شاحنة) المحملة بأسطوانات الغاز انحرفت عن مسارها نتيجة اختلال عجلة القيادة واصطدمت بالحاجز الخرساني للطريق الدائري، قبل وقوع الانفجار الذي تسبب في انتشار النيران بمحيط الحادث وامتدادها إلى سيارات أخرى".

من جانبها، نفت وزارة النقل المصرية صحة ما جرى تداوله عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة إليها حول حادث حريق السيارات على الطريق الدائري، وقالت الوزارة في بيان، إن ما نُشر تحت عنوان "وزارة النقل: كابل كهربائي سقط على السيارات قبل الاحتراق" عارٍ تماماً من الصحة، مؤكدة أنها لم تُصدر أي بيانات أو تصريحات تتعلق بأسباب الحادث أو ملابساته.

وأوضحت الوزارة أن تحقيقات النيابة العامة في الحادث لا تزال جارية، مشيرة إلى أنها تمتنع عن الإدلاء بأي معلومات بشأن الواقعة، احتراماً لسير التحقيقات والنتائج التي ستخلص إليها الجهات المختصة.

مركبات محترقة في الموقع الذي انقلبت فيه شاحنة كانت تنقل منتجات نفطية، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها على طريق دائري رئيسي في القاهرة، مصر، 25 نوفمبر 2026. رويترزصدر الصورة،Reuters

وشاركت 39 سيارة إسعاف في عمليات الإنقاذ، بحسب وزارة الصحة، مشيرة إلى أن وزير الصحة خالد عبد الغفار يتابع تداعيات الحادث.

ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تابع تداعيات الحادث "الأليم" الذي وقع مساء الأربعاء، معرباً عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه السيسي، وفق البيان، الجهات المعنية بتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا، مع توفير الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين، وسرعة إزالة آثار الحادث وإعادة انتظام الحركة المرورية على الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وكان الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد وجّه المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين، بحسب صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري.