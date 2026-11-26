خبرني - انتظر اللاعبون أكثر من عقد وصول «جي تي إيه 6»، وعندما وصلت أخيراً حققت انطلاقة تجارية ضخمة، لكن بعد ساعات فقط من هذا النجاح، بدأت قصة مختلفة تماماً تنتشر على مواقع التواصل، ملايين اللاعبين، وفق منشورات متداولة، يحذفون واحدة من أكثر الألعاب انتظاراً في التاريخ بعد أيام فقط من تنزيلها.

بدأ الجدل مع تداول ادعاءات بأن أكثر من 3 ملايين لاعب حذفوا «جي تي إيه 6» من أجهزتهم خلال أول 48 ساعة من إطلاقها، وذهب الأمر إلى حد وصفها بأنها «أكثر لعبة تعرضت للحذف في التاريخ»، إلا أن جي تي إيه 6 إنسايدر، أحد المواقع التي تناولت الرقم، أوضح بنفسه أنه يستند إلى تقارير ومنشورات غير موثقة، وأنه لا توجد بيانات موثوقة تثبت الوصول إلى 3 ملايين عملية حذف.

القصة لم تتوقف عند هذا الرقم، فبعد فترة قصيرة ظهرت مزاعم أخرى تتحدث عن 6 ملايين عملية حذف خلال ثلاثة أيام، ثم قفز الرقم المتداول لاحقاً إلى 20 مليون عملية خلال أربعة أيام، إلا أن تحقيقاً نشره Gamers Together قال إنه لم يتمكن من العثور على مصدر موثوق لرقم الستة ملايين، فيما أشارت تغطيات لاحقة إلى أن رقم 20 مليوناً يواجه المشكلة نفسها، فلا «روكستار غيمز» ولا الشركة الأم «تيك-تو إنتراكتيف»، ولا «سوني» أو «مايكروسوفت»، أعلنت إحصاءات تؤكد أعداد عمليات الحذف.

وهنا يصبح السؤال أكثر إثارة من الرقم نفسه، لماذا قد يحذف لاعب لعبة انتظرها سنوات بعد يومين فقط من الحصول عليها؟

أحد التفسيرات المطروحة يرتبط بشيء بسيط يعرفه أصحاب أجهزة الألعاب جيداً، مساحة التخزين، إذ تحتاج «جي تي إيه 6» إلى مساحة ضخمة تصل إلى نحو 212 غيغابايت بحسب الجهاز، وهي مساحة قد تفرض على اللاعب الاختيار بين الاحتفاظ بها وبين مجموعة من الألعاب الأخرى.

حتى موقع GameSpot تناول المشكلة قبل الإطلاق، ونشر تقريراً عن الألعاب التي حذفها محرروه من أجهزتهم حتى يتمكنوا من توفير المساحة اللازمة للعبة.

المفارقة أن بعض اللاعبين فعلوا العكس قبل الإطلاق، أي حذفوا ألعاباً أخرى حتى يتمكنوا من تنزيل «جي تي إيه 6»، وبالتالي يمكن للاعب بعد تجربة اللعبة أن يحذفها مؤقتاً لاستعادة أكثر من 200 غيغابايت واستخدامها لألعاب أخرى، ثم يعيد تنزيلها لاحقاً، من دون أن يعني ذلك تخليه عنها أو استرجاع ثمنها.

وهذا التفصيل مهم لفهم الضجة المحيطة بالأرقام، فـحذف اللعبة ليس مرادفاً لاسترجاعها أو التوقف نهائياً عن لعبها، فالنسخة الرقمية تبقى مرتبطة بحساب المستخدم ويمكن تنزيلها مجدداً، وهو ما يجعل استخدام عدد عمليات الحذف، حتى لو أصبح متاحاً رسمياً، دليلاً مباشراً على فشل اللعبة أمراً يحتاج إلى الحذر.

وأشار موقع Pix-Geeks إلى أن إعادة تثبيت اللعبة لمعالجة مشكلة تقنية، على سبيل المثال، يمكن أن تسجل عملية حذف من دون أن يكون اللاعب قد قرر التخلي عنها أصلاً.

كما جاءت الضجة في وقت تحدث فيه بعض اللاعبين عن مشكلات تقنية، إذ أشار Pix-Geeks، نقلاً عن تقارير متداولة بين المستخدمين، إلى شكاوى تتعلق بخروج اللعبة بصورة مفاجئة على «بلاي ستيشن 5» ومشكلات في عمليات التثبيت، وهي أسباب قد تدفع بعض المستخدمين أيضاً إلى تجربة حذف اللعبة وإعادة تثبيتها.