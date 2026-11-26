خبرني - أيّدت محكمة تركية قرار إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، مما يحول دون ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وفقا لما أفاد محاميه لوكالة الأنباء الألمانية، الأربعاء.

وقالت وكالة الأناضول إن أعلى محكمة إدارية في تركيا رفضت الدعوى التي رفعها إمام أوغلو للطعن في قرار جامعة إسطنبول بتجريده من شهادته الجامعية. وقال محاميه إنه سيعرض القضية أمام المحكمة الدستورية.

ويستند قرار إلغاء الشهادة إلى اتهامات بأن إمام أوغلو انتقل بصورة غير قانونية من جامعة إلى أخرى. ويرفض أنصاره والمعارضة هذه الاتهامات وغيرها من التهم الموجهة إليه، معتبرين أنها ذات دوافع سياسية. ووصف محاميه الحكم بأنه "غير عقلاني".

اتهامات بالفساد

واعتُقل إمام أوغلو في مارس/آذار 2025 على خلفية اتهامات بالفساد، وأُبعد مؤقتا عن منصبه رئيسا لبلدية إسطنبول، في خطوة أثارت احتجاجات حاشدة.

ويواجه إمام أوغلو، الذي انتخب رئيسا لبلدية إسطنبول عام 2019، العديد من الملاحقات القضائية.

وفي المحاكمة الرئيسية، يواجه اتهامات بارتكاب 142 جريمة، من بينها الفساد وتأسيس منظمة إجرامية وقيادتها. ويطالب الادعاء العام بسجنه لأكثر من 2400 عام.

ومُنع إمام أوغلو أيضا من ممارسة العمل السياسي مرتين أولاهما في عام 2022، لكن الحكمين لم يصبحا نهائيين بعد. وفي حال تأييدهما فسيخسر منصبه رئيسا للبلدية، وسيتعين على مجلس بلدية إسطنبول اختيار رئيس جديد للبلدية.

وينفي إمام أوغلو وقيادات حزبه صحة هذه التهم، واصفين الإجراءات بأنها ملاحقات ذات دوافع سياسية، في حين تؤكد السلطات التركية أن التحقيقات تستند إلى وثائق وأدلة وأن القضاء يتصرف باستقلالية.