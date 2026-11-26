بيان مشترك: الاتحاد من أجل المتوسط يدعون لدعم التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين ويحذرون من تعثر اتفاق غزة

بيان مشترك: الاتحاد من أجل المتوسط يرفض الضم والاستيطان وتهجير الفلسطينيين ويحذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية

بيان مشترك: الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد دعمه لجهود الحكومة السورية في إعادة بناء سوريا والحفاظ على وحدتها وسيادتها

بيان مشترك: الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد دعمه لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وجهود حكومته لبسط سلطتها على كامل أراضيه

الاتحاد من أجل المتوسط يؤكد ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة ترامب وإيصال المساعدات دون عوائق

خبرني - أكّد بيان مشترك عن المنتدى الإقليمي الحادي عشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وصدر البيان الصادر عن الرئاسة الأردنية الأوروبية، والذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيسة المفوّضية الأوروبية والممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في برشلونة الأربعاء.

وأكّد، على ضرورة احترام القانون الدولي، ومواصلة التنسيق الوثيق والجهود الدبلوماسية مع الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف خفض التصعيد في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار.

وجدّد الوزراء التزامهم المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكّدوا ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ورفضهم للإجراءات الأحادية الإسرائيلية اللاشرعية وكافة أشكال الضم، والتوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية.

وشدّدوا على الدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ودورها الذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وعبّر البيان عن دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتضامن معها في مواجهة الاعتداءات، وضرورة ضمان حرية الملاحة.

وأكّد البيان دعم جهود الحكومة السورية لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها.

كما أكّد دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره وضرورة تثبيت الاستقرار فيه، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت مع الحكومة اللبنانية.

نص البيان:

المنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد من أجل المتوسط

برشلونة، 25 تشرين ثاني 2026

بيان مشترك صادر عن الرئاسة المشتركة

1. اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، بتاريخ ٢٥ تشرين ثاني ٢٠٢٦، في إطار المنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد، وذلك تحت الرئاسة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية.

2. أكّد الوزراء مجدداً على دور الاتحاد من أجل المتوسط كمنصة هامة تجمع كافة الشركاء في منطقة المتوسط، كما أعادوا تأكيد التزامهم بمواصلة العمل المشترك من أجل مستقبل يسوده السلام والتعاون والازدهار في المنطقة. وفي هذا الصدد، دعوا إلى دعم الاتحاد من أجل المتوسط كمنظمة قوية تتطلع إلى المستقبل، وتركز على تحقيق نتائج عملية وملموسة.

3. اتفق الوزراء على تكثيف الجهود لتنفيذ " وثيقة التحديث لعام ٢٠٢٥"، والمضي قدماً في تعزيز الركائز الثلاث التي تربط بين الشعوب والدول والاقتصادات. كما دعوا الاتحاد من أجل المتوسط إلى تكثيف أنشطته في مجالات حيوية، تشمل البيئة، والعمل المناخي، والتحول في قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والتعليم العالي، والربط الإقليمي. وأقر الوزراء بوجود فرص لتوسيع نطاق التجارة والشراكات، وشددوا على ضرورة حشد الجهود المشتركة لتحويل التحديات إلى فرص تعود بالنفع على جميع الأطراف.

4. أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء الأوضاع الأمنية المتفاقمة في الشرق الأوسط وفيما يخص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدين على ضرورة احترام القانون الدولي، ومواصلة التنسيق الوثيق والجهود الدبلوماسية بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف خفض التصعيد وإرساء دعائم السلام والاستقرار.

5. جدد الوزراء التزامهم المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

6. وأعربوا عن قلقهم إزاء غياب التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وكافة البنود الأخرى الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2803. كما دعوا إلى تقديم الدعم لـ "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين". وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الخطير في الضفة الغربية، ورفضهم كافة الإجراءات أحادية الجانب، وكافة أشكال الضم، وعنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، وطرد أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية. كما دعوا إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات التي تقوض حل الدولتين، مؤكدين على ضرورة احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس، وأهمية احترام الوصاية الهاشمية عليها. وشددوا على الدور الحيوي للأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما وكالة "الأنروا"، ودورها الذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

وجددوا دعوتهم لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والضفة الغربية دون عوائق، وشددوا على ضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بشكل حر ومستقل لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، مع الالتزام بكافة التعهدات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. كما أكدوا على وجوب ضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات.

7. رحب الوزراء بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل في حزيران 2026، وحثوا جميع الأطراف على الالتزام التام ببنود الاتفاق، والانخراط بشكل بناء في محادثات إضافية تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. كما دعا الوزراء جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي يجب أن يستند إليه أي حل دائم.



8. جدد الوزراء دعمهم لسوريا ولجهود حكومتها الرامية إلى إعادة إعمار البلاد على أسس تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها. وشددوا على ضرورة مواصلة دعم اللاجئين والدول المضيفة لهم، إلى أن تتهيأ الظروف الملائمة لعودة طوعية وآمنة ومستدامة.

9. أكد الوزراء على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما جددوا التزامهم بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دولياً، بما في ذلك مياهها الإقليمية. وأعادوا التأكيد على دعمهم للجهود الجارية -بقيادة الولايات المتحدة- لتسهيل عملية السلام من خلال مفاوضات مباشرة وجادة، مشددين على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل وشامل.



10. أعرب الوزراء عن دعمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأشاروا إلى أن حالة عدم الاستقرار الراهنة في منطقة الخليج قد تؤدي إلى اضطرابات دائمة في سلاسل التوريد العالمية، لا سيما فيما يتعلق بالطاقة والأسمدة والمواد الغذائية، وهو ما سيخلف آثاراً بالغة الضرر على الاقتصادات والفئات السكانية الأكثر ضعفاً في منطقة المتوسط وخارجها. كما شددوا على ضرورة ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في المرور عبر مضيق هرمز. وفي هذا الصدد، أشار الرئيسان المشتركان إلى " مبادرة التعهد بعدم فرض رسوم أو أجور"، داعين جميع دول الاتحاد من أجل المتوسط إلى الانضمام إليها.