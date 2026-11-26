خبرني - أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توفير سيارات بديلة لأصحاب المركبات التي احترقت في حادث حريق دائري الوراق، إلى جانب تقديم دعم مالي واجتماعي للمتضررين وأسر الضحايا.

وقال مدبولي، خلال جولة أجراها برفقة وزيري الصحة والتضامن الاجتماعي في المستشفيات للاطمئنان على المصابين، إن الحكومة ستقدم مختلف أوجه الدعم للمصابين وأسر الضحايا، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال.

وأشار إلى توجيهات رئاسية بالتحرك الفوري لتقديم الرعاية اللازمة للمتضررين، لافتا إلى تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أقصى دعم ممكن، بما في ذلك شهادات استثمار مصرفية تضمن دخلا مستقرا للأسر المتضررة، وسيارات بديلة لمن فقدوا مركباتهم في الحريق.

وأكد مدبولي أن التعويضات المالية لا يمكن أن تعوض فقدان الأرواح، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا.