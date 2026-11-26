خبرني - أظهرت بيانات إسرائيلية ارتفاعا في أعداد اليهود القادمين إلى إسرائيل من فرنسا وبريطانيا منذ بداية عام 2026، في وقت تتواصل فيه سياسات الاحتلال والاستيطان والتهجير بحق الفلسطينيين.

وبحسب الأرقام التي نشرتها صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية»، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وصل 4,350 مهاجرا من فرنسا منذ بداية العام، مقارنة بـ3,014 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 43%. كما وصل 1,013 مهاجرا من بريطانيا، مقابل 762 في العام الماضي، بارتفاع نسبته 33%.

ووفق البيانات، بلغ عدد المهاجرين إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 نحو 78,605 أشخاص، يتصدرهم القادمون من روسيا بواقع 35,649، ثم الولايات المتحدة بـ11,002، وفرنسا بـ10,117.

كما فتح 96,190 شخصا ملفات هجرة منذ 7 أكتوبر، بينهم 23,303 من فرنسا.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على استمرار تشجيع الهجرة إلى إسرائيل، في مقابل معاناة الفلسطينيين من تداعيات الاحتلال والتهجير القسري، والقيود المفروضة على حقهم في أرضهم وبيوتهم.